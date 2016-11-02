Microsoft повідомила про нові кібератаки хакерів Fancy Bear
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Американська IT-компанія Microsoft звинуватила хакерів Fancy Bear в тому, що вони знайшли уразливості в роботі операційної системи Windows і використовували їх, повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle.
За інформацію, поданою компанією, шахраї здійснили ряд кібератак, в тому числі з використанням технології так званого “фішингу”. Цей метод полягає в тому, що хакери розсилають спам з посиланнями на сайти, зовні схожими з відомими інтернет-ресурсами. Нічого не підозрюючи користувачі вводять на підробленому сайті свої справжні паролі і логіни і тим самим відкривають хакерам доступ до своїх особистих даних.
У корпорації пообіцяли, що оновлення, які дозволять користувачам захиститися від такого роду кіберзлочинців, будуть доступні вже 8 листопада.
Як повідомляв УНН, іноземні хакери дістали несанкціонований доступ до електронних систем реєстрації виборців в чотирьох американських штатах шляхом злому комп’ютерів фірми-підрядника.