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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Мы завершим эту войну так, как нужно нашей Украине, нашему государству, нашим людям - Зеленский

Мы завершим эту войну так, как нужно нашей Украине, нашему государству, нашим людям - Зеленский

Киев  •  УНН

12 августа 2024, 16:23  •  13737 просмотра

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Президент Зеленский заявил, что Украина завершит войну так, как нужно стране и молодежи. Он поблагодарил защитников и подчеркнул важность сохранения образования и культурной связи с украинцами за рубежом.

Президент Украины Владимир Зеленский выступая на Украинском молодежном форуме заявил, что Украина несмотря на жесткие обстоятельства войны не будет иметь потерянного из-за войны поколения и подчеркнул, что Украина завершит эту войну, как нужно стране, людям, украинской молодежи, передает УНН.

Детали

Сегодня - день украинской молодежи. Я поздравляю всех, кто является молодым, всех вас, и даже немного поздравляю премьер-министра, всю нашу молодежь, всех наших героических бойцов, всех, кто в рядах ВСУ, кто защищает наше государство. От имени нашего государства я могу пообещать, мне кажется, самое главное: Украина, несмотря на жесткие обстоятельства войны, не будет иметь потерянного из-за войны поколения. Мы завершим эту войну так, как нужно нашей Украине, нашему государству, нашим людям и вернем безопасность нашему государству, нашей украинской молодежи. Наши прекрасные замечательные поколения и уже ваши дети всегда будут иметь в Украине как реализовать свои таланты, почувствовать себя нужными, нужными прежде всего Украине, как обеспечить семью и как дать образование детям. Это все абсолютно важные вещи, фундаментальные вещи, которые мы должны обеспечить и мы обеспечим. Я уверен, мы это сделаем вместе

- сказал Зеленский.

Он добавил, что сейчас есть задача номер один - это защита украинского государства.

Я благодарен еще раз всем нашим ребятам и девушкам, всем нашим мужчинам, нашим женщинам, которые не остались в стороне, которые воюют ради Украины и людей, которые так или иначе работают ради Украины, которые поддерживают нашу оборону так, как нужно, так, как могут. И, пожалуйста, все мы должны помнить всех - имена всех этих героических людей - и быть благодарными каждому и каждой, кто отдал свою жизнь ради защиты всех нас, нашего будущего

- добавил Зеленский.

Также президент отметил, что чрезвычайно важно, что распространение и защита украинской идеи, украинской культуры тоже является делом не только старших поколений, но и молодых - действительно всех наших людей.

Мы держим оборону, в частности в информационной и культурной сферах, благодаря многим нашим людям. И часто это очень молодые люди, которые стараются укрепить и распространить украинские нарративы. Я благодарю каждого и каждую, кто не оставляет шансов российской пропаганде и рассказывает другим в мире, что происходит в Украине и какие страдания принесла нашим людям российская агрессия. За время войны Украина не потеряла институциональной способности нашего образования, и это еще одно очень важное достижение нашего народа, абсолютно всех украинцев, всех украинок, которые сохранили учебный процесс в нашем государстве, помогли школам и университетам, вузам работать. Мы должны делать все и для того, чтобы поддержать украинские сообщества в мире - детей нашего народа, которые сейчас находятся в других странах. Это четкая задача для нашего государства, для всех уровней власти и также для общественных организаций Украины - поддерживать для нашего, украинского, цвета за рубежом образовательную и культурную связь с Украиной

- подчеркнул глава государства.

Напомним

Сегодня, 12 августа, в Украине отмечается День молодежи.

Павел Башинский

Павел Башинский

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