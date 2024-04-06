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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Мы немного заложники этой ситуации: Зеленский о пакете помощи от США

Мы немного заложники этой ситуации: Зеленский о пакете помощи от США

Киев  •  УНН

6 апреля 2024, 18:01  •  2847 просмотра

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Президент Зеленский ожидает, что Украина получит критически важную военную помощь от США, несмотря на то, что является "заложником" внутренней политики США, и готов принять кредиты или отсроченную помощь, чтобы обеспечить выживание Украины и победу над российским вторжением.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина сможет получить положительное голосование Конгресса США по выделению пакета помощи, но сейчас страна является заложником ситуации. Однако, Украина согласится на кредитные условия финансирования военной помощи со стороны США. Об этом в эфире телемарафона заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.

Детали

Что касается американской помощи: она критическая в любом случае. Я все-таки считаю, что мы сможем получить положительное голосование Конгресса США. К большому сожалению, мы немного заложники этой ситуации. К большому сожалению, вопрос Украины, а именно вопрос войны России против Украины, стал сегодня внутриполитическим вопросом Соединенных Штатов. Хотя это - безопасность всего мира. И именно такой не взрослый подход я не понимаю

- сказал Зеленский.

Он отметил, что россия рассчитывала на увеличение количества конфликтов в мире, потому что все понимают, что производственные мощности - они одни и объем оружия один.

И если конфликтов много, то это оружие, эта помощь будет делиться. То есть вместо того, чтобы решать увеличение производства и именно этим заняться, а это вызов, решается вопрос в принципе финансовой помощи, возможности финансировать это увеличение. То есть добавилось еще одно звено, еще один вызов. Был один - только производство, а сейчас еще деньги на это производство. К сожалению, мы заложники именно того, что это избирательный процесс в США. Впрочем, я верю, работаю, надеюсь, что разум все-таки победит, и мы получим соответствующую помощь

- сказал президент.

Также Зеленский рассказал, готова ли Украина на помощь США в виде кредита.

Знаете, один сенатор недавно был, и он спросил: а ты согласишься на кредитные деньги? Я спросил: а какие варианты? Ну, - он говорит, - ну, если, например, тебе скажут, что деньги кредитные или ты не получишь. Я говорю: а для чего такие выборы, когда нет выбора? Давайте открыто говорить: мы согласимся на любой вариант. Я вам скажу больше - если сегодня предложили Украине: дать пакет в кредит сегодня или бесплатно через год, то мы бы сказали: только сегодня. Здесь нет никакого выбора. Наш выбор один - выжить и победить. Мы это пытаемся делать разными путями. Это в отношении кредита. Важно: чем быстрее, тем лучше

- сказал Зеленский.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что Конгресс США одобрит масштабный пакет военной помощи, который имеет решающее значение для защиты Украины от возможных контрнаступательных действий России.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
kongress-soedinennikh-shtatov-amerikiКонгресс Соединенных Штатов Америки
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
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