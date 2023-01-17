"Мы умоляем Израиль предоставить нам системы защиты от российских ракет и иранских беспилотников" - посол Украины

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По мнению посла, Израиль не в полной мере обеспечивает поддержку Украине. Корнийчук поблагодарил правительство еврейского государства за гуманитарную помощь и добавил, что "было бы неплохо получить из Иерусалима и защитное вооружение".

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"Мы просим оружие от ракет и беспилотников", - заявил дипломат.

Корнийчук считает, что Израиль должен помочь Украине, поскольку это обеспечит еврейскому государству преимущество быть "на правильной стороне истории".

"Время идет, наши люди гибнут каждый день. То, что происходит в Украине, ужасно. россия совершает геноцид, и мы не можем сдаться. Они убивают наших людей. Россияне не представляют большой угрозы для ВСУ, поэтому они бьют по мирным жителям. Мы умоляем Израиль откликнуться на нашу просьбу и предоставить нам системы защиты от российских ракет и иранских беспилотников, которые спасут человеческие жизни", - резюмирует Евгений Корнийчук.

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Ранее Корнийчук заявил, что Украина получит от Израиля современные технологии оповещения о ракетах и дронах.

Как сообщали СМИ, новое правительство Израиля заявило, что пересмотрит свою политику в отношении Украины, а новый министр иностранных дел страны Эли Коэн предположил, что Израиль будет "меньше говорить" о войне.