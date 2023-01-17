"Ми благаємо Ізраїль надати нам системи захисту від російських ракет та іранських безпілотників" - посол України
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в інтерв'ю порталу "Вайнет" заявив, що українські дипломати "благають Ізраїль надати Києву системи захисту від російських ракет та іранських безпілотників", передає УНН.
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На думку посла, Ізраїль не повною мірою забезпечує підтримку Україні. Корнійчук подякував уряду єврейської держави за гуманітарну допомогу і додав, що "було б непогано отримати з Єрусалима і захисне озброєння".
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"Ми просимо зброю від ракет і безпілотників", - заявив дипломат.
Корнійчук вважає, що Ізраїль повинен допомогти Україні, оскільки це забезпечить єврейській державі перевагу бути "на правильному боці історії".
"Час іде, наші люди гинуть щодня. Те, що відбувається в Україні, жахливо. росія здійснює геноцид, і ми не можемо здатися. Вони вбивають наших людей. Росіяни не становлять великої загрози для ЗСУ, тому вони б'ють по мирних жителях. Ми благаємо Ізраїль відгукнутися на наше прохання і надати нам системи захисту від російських ракет та іранських безпілотників, які врятують людські життя", - резюмує Євген Корнійчук.
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Раніше Корнійчук заявив, що Україна отримає від Ізраїлю сучасні технології оповіщення про ракети та дрони.
Як повідомляли ЗМІ, новий уряд Ізраїлю заявив, що перегляне свою політику щодо України, а новий міністр закордонних справ країни Елі Коен припустив, що Ізраїль буде "менше говорити" про війну.