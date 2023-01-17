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"Ми благаємо Ізраїль надати нам системи захисту від російських ракет та іранських безпілотників" - посол України

Київ • УНН

 • 443857 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в інтерв'ю порталу "Вайнет" заявив, що українські дипломати "благають Ізраїль надати Києву системи захисту від російських ракет та іранських безпілотників", передає УНН.

"Ми благаємо Ізраїль надати нам системи захисту від російських ракет та іранських безпілотників" - посол України

Деталі

На думку посла, Ізраїль не повною мірою забезпечує підтримку Україні. Корнійчук подякував уряду єврейської держави за гуманітарну допомогу і додав, що "було б непогано отримати з Єрусалима і захисне озброєння".

Цитата

"Ми просимо зброю від ракет і безпілотників", - заявив дипломат.

Корнійчук вважає, що Ізраїль повинен допомогти Україні, оскільки це забезпечить єврейській державі перевагу бути "на правильному боці історії".

"Час іде, наші люди гинуть щодня. Те, що відбувається в Україні, жахливо. росія здійснює геноцид, і ми не можемо здатися. Вони вбивають наших людей. Росіяни не становлять великої загрози для ЗСУ, тому вони б'ють по мирних жителях. Ми благаємо Ізраїль відгукнутися на наше прохання і надати нам системи захисту від російських ракет та іранських безпілотників, які врятують людські життя", - резюмує Євген Корнійчук.

Додамо

Раніше Корнійчук заявив, що Україна отримає від Ізраїлю сучасні технології оповіщення про ракети та дрони.

Як повідомляли ЗМІ, новий уряд Ізраїлю заявив, що перегляне свою політику щодо України, а новий міністр закордонних справ країни Елі Коен припустив, що Ізраїль буде "менше говорити" про війну.

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