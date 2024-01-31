Международный день зебры, Всемирный день ювелира. Что еще можно отметить 31 января
Киев • УНН
Сегодня, 31 января, все поклонники дикой природы могут присоединиться к празднованию Международного дня зебры. Событие было основано по инициативе природоохранных организаций и ученых, которые занимаются судьбой зебр, и, в общем, всех травоядных на планете.
Сегодня, 31 января, все поклонники дикой природы могут присоединиться к празднованию Международного дня зебры, пишет УНН.
Событие было основано по инициативе природоохранных организаций и ученых, которые занимаются судьбой зебр, и, в общем, всех травоядных на планете.
Из-за браконьерства и бесконтрольной хозяйственной деятельности людей популяция зебр в Африке, которая является их ареалом обитания, в XIX-ХХ веках начала существенно сокращаться.
Сейчас под угрозой вымирания оказалась зебра Греви или пустынная зебра. С 70-х годов прошлого века до начала 2000-х ее популяция сократилась с 15 до 3,5 тысяч, и продолжает уменьшаться.
Сейчас в Африке насчитывается лишь около двух тысяч особей зебры Греви.
Сегодняшнее событие - это попытка привлечь внимание к проблеме уменьшения численности травоядных, в том числе и зебр. Это может привести к нарушению пищевой цепочки в природе, повлечет исчезновение других животных и растений, замедлит круговорот полезных минералов и других веществ из почвы в растения.
В некоторых регионах может привести к возникновению голода и эпидемий.
Также сегодня можно отметить Всемирный день ювелира. Событие было основано в 2008 году во время конкурса молодых ювелиров в Узбекистане.
Профессия ювелира является одной из древнейших в мире. В старинные времена люди изготавливали из ракушек, костей, дерева, камней.
Со временем люди освоили различные техники обработки металлов и драгоценных камней.
Золото и серебро перешли в категорию благородных металлов. Украшениями из золота славились ювелиры Древних Египта, Греции и Рима.
В Киевской Руси, наоборот, отдавали предпочтение серебру.
Первые, в современном понимании, ювелирные магазины, начали появляться в Европе и США в середине ХІХ века.
Еще 31 января называют Днем скотча.
Изобретателем липкой ленты без которой трудно представить нашу жизнь был американец Ричард Дрю.
На создание липкой ленты его натолкнуло посещение автосервиса. Находясь на одном из них с проверкой, Ричард обратил внимание на неровности линий на автомобилях во время их покраски разными цветами. Бумага, которую использовали работники, отклеивалась вместе с краской и все равно не предотвращала появление подтеков.
Тогда к Ричарду пришла идея о создании липкой ленты, ширина которой будет составляет 5 см, а края будут оснащены пластырем.
По церковному календарю сегодня День памяти святителя Никиты, монаха Киево-Печерского монастыря.
Никита проповедовал в Киевской Руси, основал много церквей и монастырей. Имел дар исцеления, чудотворения и пророчества.
Также христиане сегодня чтят память мучеников Кира, Иоанна, Афанасии и дочерей ее: Феодосии, Феоктисты и Евдоксии.
Кир и Иоанн были проповедниками, а Афанасия с дочерьми - верными христианками. Во время усиления гонений на христиан Афанасию и ее дочерей бросили в тюрьму. Туда пробрались Кир и Иоанн чтобы молитвой и добрым словом поддержать женщин. Мужчину тоже схватили.
Всех долго пытали и заставляли отречься от Господа. Но Афанасия, ее дочери, Кир и Иоанн отказались это сделать, поэтому их всех зарубили мечом
Именины 31 января празднуют Иван, Никита, Богдан, Илья, Евдокия, Виктория, Феодора.
Международный день зебры, Всемирный день ювелира. Что еще можно отметить 31 января
Сегодня, 31 января, все поклонники дикой природы могут присоединиться к празднованию Международного дня зебры. Событие было основано по инициативе природоохранных организаций и ученых, которые занимаются судьбой зебр, и, в общем, всех травоядных на планете.
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