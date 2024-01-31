Міжнародний день зебри, Всесвітній день ювеліра. Що ще можна відзначити 31 січня

Сьогодні, 31 січня, усі шанувальники дикої природи можуть долучитися до відзначення Міжнародного дня зебри, пише УНН.

Подія була започаткована за ініціативи природоохоронних організацій та науковців, які переймаються долею зебр, і, загалом, усіх травоїдних на планеті.

Через браконьєрство та безконтрольну господарську діяльність людей популяція зебр в Африці, яка є їхнім ареалом проживання, у ХІХ-ХХ століттях почала суттєво скорочуватися.

Нині під загрозою вимирання опинилася зебра Греві або пустельна зебра. З 70-х років минулого століття до початку 2000-х її популяція скоротилася з 15 до 3,5 тисяч, і продовжує зменшуватися.

Нині в Африці нараховується лише близько двох тисяч особин зебри Греві.

Сьогоднішня подія – це намагання привернути увагу до проблеми зменшення численності травоїдних, у тому числі й зебр. Це може мати наслідком порушення харчового ланцюжка у природі, спричинить зникнення інших тварин та рослин, уповільнить кругообіг корисних мінералів та інших речовин з ґрунту до рослин.

У деяких регіонах може призвести до виникнення голоду та епідемій.

Також сьогодні можна відзначити Всесвітній день ювеліра. Подія була започаткована у 2008 році під час конкурсу молодих ювелірів в Узбекистані.

Професія ювеліра є однією з найдавніших у світі. У старовинні часи люди виготовляли з мушлів, кісток, дерева, каміння.

Згодом люди освоїли різноманітні техніки обробки металів та дорогоцінного каміння.

Золото й срібло перейшли у категорію благородних металів. Прикрасами із золота славилися ювеліри Стародавніх Єгипту, Греції та Риму.

У Київській Русі, навпаки, віддавали перевагу сріблу.

Перші, в сучасному розумінні, ювелірні крамниці, почали з’являтися у Європі та США у середині ХІХ століття.

Ще 31 січня називають Днем скотча.

Винахідником липкої стрічки без якої важко уявити наше життя був американець Річард Дрю.

На створення липкої стрічки його наштовхнуло відвідування автосервісу. Перебуваючи на одному з них із перевіркою, Річард звернув увагу на нерівності ліній на автомобілях під час їх фарбування різними кольорами. Папір, який використовували працівники, відклеювався разом із фарбою та все одно не запобігав появі підтікань.

Тоді до Річарда прийшла ідея про створення липкої стрічки, ширина якої буде становить 5 см, а краї будуть оснащені пластиром.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті святителя Микити, ченця Києво-Печерського монастиря.

Микита проповідував у Київській Русі, заснував багато церков та монастирів. Мав дар зцілення, дивотворення та пророцтва.

Також християни сьогодні вшановують пам’ять мучеників Кіра, Іоанна, Афанасії та доньок її: Феодосії, Феоктисти та Євдоксії.

Кір та Іоанн були проповідниками, а Афанасія з доньками – вірними християнками. Під час посилення гонінь на християн Афанасію та її доньок кинули до в’язниці. Туди пробралися Кір та Іоанн аби молитвою та добрим словом підтримати жінок. Чоловік теж схопили.

Усіх довго катували і змушували зректися Господа. Але Афанасія, її доньки, Кір та Іоанн відмовилися це зробити, тож їх усіх зарубали мечем

Іменини 31 січня святкують Іван, Микита, Богдан, Ілля, Євдокія, Вікторія, Феодора.