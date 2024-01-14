Международный день воздушного змея, Всемирный день логики, Старый Новый год. Что еще можно отметить 14 января

Сегодня, 14 января, отмечается Международный день воздушного змея. Событие возникло в 1989 году в индийском штате Гуджарат, пишет УНН.

Именно с 1989 году в этом штате с 7-го по 14 января проводится традиционный фестиваль воздушных змеев.

Родиной воздушных змеев называют Китай. Первое письменное упоминание о запуске воздушного змея датируется 200 годом до н.э. в Китае, где генерал использовал воздушного змея, чтобы измерить расстояние для прокладки туннеля в город, который он атаковал.

В Индии запуск воздушных змеев стал популярным около 500 лет назад.

Воздушные змеи символизируют свободу, творчество и стремление человеческого духа к полету.

Международный день воздушных змеев способствует развитию чувства общности и культурного обмена. Он объединяет людей, чтобы поделиться своим увлечением запуском воздушных змеев, научиться друг у друга и отпраздновать радость от этой простой, но глубокой деятельности.

Также 14 января с 2019 года по инициативе отмечается ЮНЕСКО отмечается Всемирный день логики.

Дата празднования в честь выдающихся логиков XX в.: именно в этот день родился Альфред Тарский и умер Курт Гедель.

С начала истории человечества многие цивилизации изучали способность личности логически мыслить.

Цель сегодняшнего события привлечение внимания общества к более широкому осознанию важности логики как науки, изучающей принципы мышления и ее роли в различных областях науки и практике.

Еще 14 января - это День кесарева сечения.

Кесарево сечение начали применять еще во времена Римской империи. Его применяли, чтобы спасти младенцев женщин, которые умерли во время родов.

Техники этого хирургического способа рождения детей постепенно совершенствовались.

Первое успешное кесарево сечение в Соединенных Штатах было проведено доктором Джесси Беннеттом в 1794 году. Его жена Элизабет рожала, и когда возникли осложнения, доктор Беннетт решил выполнить кесарево сечение - процедуру, которая в то время считалась чрезвычайно рискованной. И Элизабет, и их дочь Мария выжили, что стало важной вехой в истории медицины.

Еще сегодня Старый новый год. Этот праздник отмечают еще и потому, что по юлианскому церковному календарю совпадает с Днем святого Василия.

По новоюлианскому церковному календарю сегодня День памяти равноапостольной Нины.

Нина родилась в III веке в Каппадокии, впоследствии с родителями переехала в Иерусалим.

С юных лет девушка посвятила свою жизнь служению Господу.

По преданию, как-то девушке явилась Дева Мария и повелела девушке идти проповедовать Евангелие в земли современной Грузии. Девушка так и сделала.

Мощи святой Нины хранятся в Бодбийском монастыре, который она основала.

Именины 14 января празднуют Нина, Агния, Павел, Сергей, Ярема.