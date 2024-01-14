Міжнародний день повітряного змія, Всесвітній день логіки, Старий Новий рік. Що ще можна відзначити 14 січня

ukenru
29 березня, 17:57 • 120799 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 146381 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 138872 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 176880 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 151667 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 139631 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 149295 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 147866 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 402412 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 172737 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
4.5 м/с
54 %
748 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
В Україні активізувалися шахраї, що підміняють QR-коди для крадіжки даних: подробиці

В Україні активізувалися шахраї, що підміняють QR-коди для крадіжки даних: подробиці

29 березня, 23:22 • 56443 перегляди
Принца Гаррі звинувачують у переслідуваннях та знущаннях

Принца Гаррі звинувачують у переслідуваннях та знущаннях

30 березня, 01:11 • 53158 перегляди
Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

30 березня, 02:37 • 56563 перегляди
Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

30 березня, 03:28 • 60633 перегляди
Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

04:05 • 59855 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 252414 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 402436 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 454823 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 462132 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 370430 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

08:26 • 22790 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 146429 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 136187 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 130082 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 103910 перегляди
Актуальне
Міжнародний день повітряного змія, Всесвітній день логіки, Старий Новий рік. Що ще можна відзначити 14 січня

Міжнародний день повітряного змія, Всесвітній день логіки, Старий Новий рік. Що ще можна відзначити 14 січня

Київ • УНН

 • 34319 перегляди

Сьогодні, 14 січня, відзначається Міжнародний день повітряного змія. Подія виникла у 1989 році в індійському штаті Гуджарат. Саме з 1989 році в цьому штаті з 7-го по 14 січня проводиться традиційний фестиваль повітряних зміїв.

Сьогодні, 14 січня, відзначається Міжнародний день повітряного змія. Подія виникла у 1989 році в індійському штаті Гуджарат, пише УНН.

Саме з 1989 році в цьому штаті з 7-го по 14 січня проводиться традиційний фестиваль повітряних зміїв.

Батьківщино ю повітряних зміїв називають Китай. Перша письмова згадка про запуск повітряного змія датується 200 роком до н.е. в Китаї, де генерал використав повітряного змія, щоб виміряти відстань для прокладання тунелю в місто, яке він атакував.

В Індії запуск повітряних зміїв став популярним близько 500 років тому.

Повітряні змії символізують свободу, творчість і прагнення людського духу до польоту.

Міжнародний день повітряних зміїв сприяє розвитку почуття спільноти та культурного обміну. Він об’єднує людей, щоб поділитися своїм захопленням запуском повітряних зміїв, навчитися один у одного і відсвяткувати радість від цієї простої, але глибокої діяльності.

Також 14 січня з 2019 року за ініціативи відзначається ЮНЕСКО відзначається Всесвітній день логіки.

Дата відзначення на честь видатних логіків XX ст.: саме цього дня народився Альфред Тарський та помер Курт Гедель.

Від початку історії людства багато цивілізацій вивчали здатність особистості логічно мислити.

Мета сьогоднішньої події привернення уваги суспільства до ширшого усвідомлення важливості логіки як науки, яка вивчає принципи мислення та її ролі у різних галузях науки й практиці.

Ще 14 січня – це День кесаревого розтину.

Кесарів розтин почали застосовувати ще за часів Римської імперії. Його застосовували, щоб врятувати немовлят жінок, які померли під час пологів.

Техніки цього хірургічного способу народження дітей поступово вдосконалювалися.

Перший успішний кесарів розтин у Сполучених Штатах був проведений доктором Джессі Беннеттом у 1794 році. Його дружина Елізабет народжувала, і коли виникли ускладнення, доктор Беннетт вирішив виконати кесарів розтин — процедуру, яка на той час вважалася надзвичайно ризикованою. І Елізабет, і їхня донька Марія вижили, що стало важливою віхою в історії медицини.

Ще сьогодні Старий новий рік. Це свято відзначають ще й тому, що за юліанським церковним календарем співпадає з Днем святого Василя.

За новоюліанським церковним календарем сьогодні День пам’яті рівноапостольної Ніни.

Ніна народилася у ІІІ столітті в Каппадокії, згодом з батьками переїхала до Єрусалиму.

З юних років дівчина присвятила своє життя служінню Господу.

За переказом, якось дівчині явилася Діва Марія і наказала дівчині йти проповідувати Євангеліє у землі сучасної Грузії. Дівчина так і зробила.

Мощі святої Ніни зберігаються у Бодбійському монастирі, який вона заснувала.

Іменини 14 січня святкують Ніна, Агнія, Павло, Сергій, Ярема.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

УНН Lite
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,381.30
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,847.42