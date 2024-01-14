Міжнародний день повітряного змія, Всесвітній день логіки, Старий Новий рік. Що ще можна відзначити 14 січня

Сьогодні, 14 січня, відзначається Міжнародний день повітряного змія. Подія виникла у 1989 році в індійському штаті Гуджарат, пише УНН.

Саме з 1989 році в цьому штаті з 7-го по 14 січня проводиться традиційний фестиваль повітряних зміїв.

Батьківщино ю повітряних зміїв називають Китай. Перша письмова згадка про запуск повітряного змія датується 200 роком до н.е. в Китаї, де генерал використав повітряного змія, щоб виміряти відстань для прокладання тунелю в місто, яке він атакував.

В Індії запуск повітряних зміїв став популярним близько 500 років тому.

Повітряні змії символізують свободу, творчість і прагнення людського духу до польоту.

Міжнародний день повітряних зміїв сприяє розвитку почуття спільноти та культурного обміну. Він об’єднує людей, щоб поділитися своїм захопленням запуском повітряних зміїв, навчитися один у одного і відсвяткувати радість від цієї простої, але глибокої діяльності.

Також 14 січня з 2019 року за ініціативи відзначається ЮНЕСКО відзначається Всесвітній день логіки.

Дата відзначення на честь видатних логіків XX ст.: саме цього дня народився Альфред Тарський та помер Курт Гедель.

Від початку історії людства багато цивілізацій вивчали здатність особистості логічно мислити.

Мета сьогоднішньої події привернення уваги суспільства до ширшого усвідомлення важливості логіки як науки, яка вивчає принципи мислення та її ролі у різних галузях науки й практиці.

Ще 14 січня – це День кесаревого розтину.

Кесарів розтин почали застосовувати ще за часів Римської імперії. Його застосовували, щоб врятувати немовлят жінок, які померли під час пологів.

Техніки цього хірургічного способу народження дітей поступово вдосконалювалися.

Перший успішний кесарів розтин у Сполучених Штатах був проведений доктором Джессі Беннеттом у 1794 році. Його дружина Елізабет народжувала, і коли виникли ускладнення, доктор Беннетт вирішив виконати кесарів розтин — процедуру, яка на той час вважалася надзвичайно ризикованою. І Елізабет, і їхня донька Марія вижили, що стало важливою віхою в історії медицини.

Ще сьогодні Старий новий рік. Це свято відзначають ще й тому, що за юліанським церковним календарем співпадає з Днем святого Василя.

За новоюліанським церковним календарем сьогодні День пам’яті рівноапостольної Ніни.

Ніна народилася у ІІІ столітті в Каппадокії, згодом з батьками переїхала до Єрусалиму.

З юних років дівчина присвятила своє життя служінню Господу.

За переказом, якось дівчині явилася Діва Марія і наказала дівчині йти проповідувати Євангеліє у землі сучасної Грузії. Дівчина так і зробила.

Мощі святої Ніни зберігаються у Бодбійському монастирі, який вона заснувала.

Іменини 14 січня святкують Ніна, Агнія, Павло, Сергій, Ярема.