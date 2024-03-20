Между Техасом и Белым домом нарастают разногласия из-за границы с Мексикой и действий в отношении иммигрантов

Пограничная служба США в беспорядке, пишет The Wall Street Journal, поскольку суды обсуждают право Техаса арестовывать и депортировать иммигрантов: Верховный суд разрешил Техасу самостоятельно начать арестовывать и депортировать неграждан, однако другой суд США блокирует подобные усилия, передает УНН.

Детали

Быстро меняющаяся ситуация возникла благодаря юридическим разборкам между Техасом и администрацией Байдена, которая утверждает, что штаты не могут вмешиваться в деятельность федеральной власти через границу.

Верховный суд отказался блокировать закон Техаса, известный как SB 4, который квалифицирует незаконное пересечение границы как государственное преступление и позволяет чиновникам штата проводить аресты и депортации. Принятие закона было приостановлено, поскольку Верховный суд рассматривал просьбу федерального правительства о приостановке его реализации на время судебного разбирательства. Закон был оспорен администрацией Байдена и группами защитников прав иммигрантов.

Тем не менее, пятый окружной апелляционный суд США в Новом Орлеане издал временное постановление, которое позволило SB 4 вступить в силу.

Решение Верховного суда, в котором судьи разделились по идеологическому признаку, не является окончательным решением о конституционности закона. В предыдущие сутки коллегия Пятого округа проголосовала со счетом 2:1 за то, чтобы издать новое постановление, блокирующее исполнение закона штатом, и назначила судебное слушание на среду.

Принятие штатом собственного иммиграционного законодательства, противоречащего федеральной политике, может иметь немедленные и широкомасштабные последствия для границы. Мигранты, которые просят убежища от преследований, на протяжении долгого времени имеют право оставаться в США хотя бы временно, - федеральный закон США запрещает упрощенную депортацию до вынесения решения по их делам. Техасский закон не содержит подобных исключений, что ставит вопрос о том, какими правами, если таковые вообще имеются, будут обладать мигранты, пишет The Wall Street Journal.

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Справочное

В декабре прошлого года губернатор-республиканец Техаса Грег Эбботт подписал закон, известный как SB 4, разрешающий правоохранительным органам штата арестовывать людей, подозреваемых в незаконном въезде в США, предоставляя местным полицейским полномочия, которые долгое время делегировались федеральному правительству.

Эбботт заявил, что закон был необходим из-за неспособности Байдена обеспечить соблюдение федеральных законов, предусматривающих уголовную ответственность за незаконный въезд или повторный въезд.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что техасский закон "посеет хаос и неразбериху на нашей южной границе".

В январе 2024 года Министерство юстиции США подало в суд, чтобы заблокировать закон, который первоначально должен был вступить в силу 5 марта. Администрация заявила, что закон нарушает Конституцию США и федеральное законодательство, поскольку вмешивается в полномочия правительства США по регулированию иммиграции.

Напомним

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