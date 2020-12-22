Метеорологи: 2021 год будет более прохладным, но все равно останется в ТОПе самых жарких
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Ученые Метеорологического бюро Великобритании прогнозируют, что в 2021 году во всем мире будет немного прохладнее, но следующий год все равно останется одним из шести самых теплых годов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
"В результате погодного явления Ла-Нинья температура снизится, но влияние парниковых газов останется значительным. Исследователи говорят, что Земля, вероятно, будет примерно на 1°С жарче, чем в доиндустриальную эпоху", - пишет издание.
Отмечается, что это будет седьмой год подряд, близкий к этой отметке или выше.
"Согласно прогнозам Метеорологического бюро, температура Земли в 2021 году, вероятно, будет на 0,91-1,15°C выше, чем в период в 1850-1900 годах со средним значением в 1,03°C. Прогноз на 2021 год несколько ниже, чем в предыдущие годы, из-за начала явления Ла-Нинья в тропической части Тихого океана", - добавляет издание.
Так, Ла-Нинья возникает, когда сильные ветры несут теплые поверхностные воды Тихого океана из Южной Америки в направлении Филиппин.
Вместо них на поверхность выходят более холодные воды с глубин океана.
Ожидается, что это снизит температуру поверхности моря на 1-2°C и, чего, вероятно, будет достаточно, чтобы не дать 2021 году установить новый рекордный температурный уровень.
"Глобальная температура в 2021 году вряд ли станет рекордной из-за влияния Ла-Ниньи, но она будет гораздо теплее, чем в другие прошлые годы Ла-Ниньи, такие как 2011 и 2000, из-за глобального потепления", - сказал профессор Адам Скейф, руководитель отдела долгосрочных прогнозов Метеорологического бюро.
Исследователи указывают, что влияние природного похолодания, такого как Ла-Нинья, хотя и является важным, но, в значительной мере омрачается потеплением, вызванным парниковыми газами в атмосфере.
Добавляется, что в 1999-2000 годах была сильная Ла-Нинья, но с тех пор глобальная температура повысилась на 0,4°C.
"Изменчивость цикла Ла-Ниньи/Эль-Ниньо является вторым по важности фактором в определении температуры Земли, но он просто омрачается искусственным эффектом увеличения количества парниковых газов в атмосфере", - сказал ученый из Метеорологического бюро доктор Ник Данстон.
Метеорологическое бюро заявляет, что его опыт в прогнозировании предыдущих годовых температур вселяет уверенность в прогнозах на следующий год.
Данные с января по октябрь этого года указывают, что годовая температура будет на 1,17°C выше среднего значения 1850-1900 годов. 2016 год остается самым теплым годом за всю историю наблюдений: 2020 год борется за второе место с 2019 годом.
Согласно предварительной оценке Всемирной метеорологической организации, самые теплые шесть лет в глобальных записях, которые ведутся с 1850 года, сейчас приходятся на период с 2015 года. Метеорологическое бюро ожидает, что 2021 год выйдет на уровень 2018 года и выйдет на шестое место.
Напомним, из-за изменения климата в будущем будут так сильно нагреваться некоторые части мира, что простая работа на открытом воздухе может стать опасной для жизни.
Также сообщалось, что за последние 100 лет среднегодовая температура воздуха в Украине выросла больше чем общемировая. Сейчас это увеличение составляет 1,4 градуса.