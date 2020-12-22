Метеорологи: 2021 год будет более прохладным, но все равно останется в ТОПе самых жарких

"В результате погодного явления Ла-Нинья температура снизится, но влияние парниковых газов останется значительным. Исследователи говорят, что Земля, вероятно, будет примерно на 1°С жарче, чем в доиндустриальную эпоху", - пишет издание.

Отмечается, что это будет седьмой год подряд, близкий к этой отметке или выше.

"Согласно прогнозам Метеорологического бюро, температура Земли в 2021 году, вероятно, будет на 0,91-1,15°C выше, чем в период в 1850-1900 годах со средним значением в 1,03°C. Прогноз на 2021 год несколько ниже, чем в предыдущие годы, из-за начала явления Ла-Нинья в тропической части Тихого океана", - добавляет издание.

Так, Ла-Нинья возникает, когда сильные ветры несут теплые поверхностные воды Тихого океана из Южной Америки в направлении Филиппин.

Вместо них на поверхность выходят более холодные воды с глубин океана.

Ожидается, что это снизит температуру поверхности моря на 1-2°C и, чего, вероятно, будет достаточно, чтобы не дать 2021 году установить новый рекордный температурный уровень.

"Глобальная температура в 2021 году вряд ли станет рекордной из-за влияния Ла-Ниньи, но она будет гораздо теплее, чем в другие прошлые годы Ла-Ниньи, такие как 2011 и 2000, из-за глобального потепления", - сказал профессор Адам Скейф, руководитель отдела долгосрочных прогнозов Метеорологического бюро.

Исследователи указывают, что влияние природного похолодания, такого как Ла-Нинья, хотя и является важным, но, в значительной мере омрачается потеплением, вызванным парниковыми газами в атмосфере.

Добавляется, что в 1999-2000 годах была сильная Ла-Нинья, но с тех пор глобальная температура повысилась на 0,4°C.

"Изменчивость цикла Ла-Ниньи/Эль-Ниньо является вторым по важности фактором в определении температуры Земли, но он просто омрачается искусственным эффектом увеличения количества парниковых газов в атмосфере", - сказал ученый из Метеорологического бюро доктор Ник Данстон.

Метеорологическое бюро заявляет, что его опыт в прогнозировании предыдущих годовых температур вселяет уверенность в прогнозах на следующий год.

Данные с января по октябрь этого года указывают, что годовая температура будет на 1,17°C выше среднего значения 1850-1900 годов. 2016 год остается самым теплым годом за всю историю наблюдений: 2020 год борется за второе место с 2019 годом.

Согласно предварительной оценке Всемирной метеорологической организации, самые теплые шесть лет в глобальных записях, которые ведутся с 1850 года, сейчас приходятся на период с 2015 года. Метеорологическое бюро ожидает, что 2021 год выйдет на уровень 2018 года и выйдет на шестое место.

Напомним, из-за изменения климата в будущем будут так сильно нагреваться некоторые части мира, что простая работа на открытом воздухе может стать опасной для жизни.

Также сообщалось, что за последние 100 лет среднегодовая температура воздуха в Украине выросла больше чем общемировая. Сейчас это увеличение составляет 1,4 градуса.