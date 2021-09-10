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Месси побил рекорд Пеле по количеству голов за сборную

Месси побил рекорд Пеле по количеству голов за сборную

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 сентября. УНН. Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил три гола в отборочном матче на ЧМ-2022 против Боливии и побил рекорд легендарного бразильца Пеле, передает УНН.

Рекордно Лионелю Месси понадобилось 153 матча.

Детали

В четверг аргентинцы в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 обыграли команду Боливии со счетом 3:0. Все три мяча забил Месси.

Таким образом 34-летний Лионель Месси забил 79 голов в 153 матчах за сборную команду и стал рекордсменом, превзойдя результат Пеле, на счету которого 77 голов за сборную Бразилии.

Напомним

Лионель Месси оставил испанский футбольный клуб “Барселона”. Клуб не смог заключить новый контракт с 34-летним футболистом из-за финансовых правила чемпионата Испании. Однако затем Французский гранд “Пари Сен-Жермен” сообщил о подписании звездного форварда планеты — аргентинца Лионеля Месси. Сейчас футболист играет за “ПСЖ”.

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