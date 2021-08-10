"ПСЖ" оголосив про підписання Мессі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Французький гранд "Парі Сен-Жермен" повідомив про підписання зіркового форварда планети – аргентинця Ліонеля Мессі, повідомляє УНН з посиланням на сайт парижан.
Що відомо
Аргентинець виступатиме за “ПСЖ” у футболці під 30 номером. Під цим номером він розпочинав кар’єру в “Барселоні”.
Цитата
“Я з нетерпінням чекаю початку нового розділу моїй кар’єрі в Парижі. Клуб і його бачення повністю відповідають моїм амбіціям. Я знаю, наскільки тут талановиті гравці і персонал. Я сповнений рішучості побудувати разом з ними щось відмінне для Клубу і для вболівальників. Я не можу дочекатися, щоб ступити на поле “Парк де Пренс” — підкреслив Мессі.
Доповнення
Шестиразовий володар “Золотого м’яча” вважається легендою свого виду спорту і справжнім джерелом натхнення для всіх поколінь, як на полі, так і за його межами.
До цього моменту всю свою кар’єру Мессі провів за “Барселону”.