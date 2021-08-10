"ПСЖ" оголосив про підписання Мессі

Що відомо

Аргентинець виступатиме за “ПСЖ” у футболці під 30 номером. Під цим номером він розпочинав кар’єру в “Барселоні”.

Цитата

“Я з нетерпінням чекаю початку нового розділу моїй кар’єрі в Парижі. Клуб і його бачення повністю відповідають моїм амбіціям. Я знаю, наскільки тут талановиті гравці і персонал. Я сповнений рішучості побудувати разом з ними щось відмінне для Клубу і для вболівальників. Я не можу дочекатися, щоб ступити на поле “Парк де Пренс” — підкреслив Мессі.

Доповнення

Шестиразовий володар “Золотого м’яча” вважається легендою свого виду спорту і справжнім джерелом натхнення для всіх поколінь, як на полі, так і за його межами.

До цього моменту всю свою кар’єру Мессі провів за “Барселону”.