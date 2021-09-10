Мессі побив рекорд Пеле за кількістю голів за збірну
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Нападаючий збірної Аргентини Ліонель Мессі забив три голи у відбірковому матчі на ЧС-2022 проти Болівії і побив рекорд легендарного бразильця Пеле, передає УНН.
Для рекорду Ліонелю Мессі знадобилося 153 матчі.
Деталі
У четвер аргентинці в матчі відбіркового турніру чемпіонату світу-2022 обіграли команду Болівії з рахунком 3:0. Всі три м’ячі забив Мессі.
Таким чином 34-річний Ліонель Мессі забив 79 голів в 153 матчах за збірну команду і став рекордсменом, перевершивши результат Пеле, на рахунку якого 77 голів за збірну Бразилії.
Нагадаємо
Ліонель Мессі залишив іспанський футбольний клуб “Барселона”. Клуб не зміг укласти новий контракт з 34-річним футболістом через фінансові правила чемпіонату Іспанії. Проте потім Французький гранд “Парі Сен-Жермен” повідомив про підписання зіркового форварда планети — аргентинця Ліонеля Мессі. Наразі футболіст грає за “ПСЖ”.