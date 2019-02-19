Жителям Коростеня грозит до 3 лет за надругательство над флагом Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Коростенский отдел полиции начал расследование надругательства над государственным символом. Один из пользователей социальной сети выложил на странице видеозапись повреждения флага Украины. 18 февраля полицейские на основании собранных свидетельств и доказательств объявили о подозрении в правонарушении 23-летнему жителю Коростеня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Управление нацполции в Житомирского области.
В ходе досудебного расследования установлено, что события происходили вечером 7 января в центре города. Один из парней из группы молодежи, которые шли из кафе на дискотеку, снял установленный около административного здания флаг. Потом начал размахивать им, бить о землю и нецензурно при этом выражаясь.
Полицейские узнали о событии благодаря видео, которое было записано и размещено в социальной сети одним из очевидцев.
Ныне установлены личности обоих парней: и исполнителя, и оператора. В рамках уголовное производство они дали свои показания.
"Надругательство над флагом, который является государственным символом - это проявление крайнего неуважения и к родителям, и к себе, и к своей стране, - прокомментировал начальник ГУНП Житомирщины Вячеслав Печененко. - Парень, который это сделал, находился в состоянии опьянения, однако это нисколько его не оправдывает, быстрее наоборот - свидетельствует об отношении к моральным нормам и человеческим ценностям".
18 февраля следователи Коростенского отдела полиции по согласованию с Коростенской местной прокуратурой объявили парню о подозрении правонарушения, предусмотренного ст. 338 (надругательство над государственными символами) Уголовное кодекса Украины. Санкция статьи предполагает ответственность как в виде штрафа, так и лишение свободы сроком до 3 лет.
Как сообщал УНН, в Сумах будуть судить вандалов за надругательство над памятником Небесной сотни.