Жителям Коростеня грозит до 3 лет за надругательство над флагом Украины

В ходе досудебного расследования установлено, что события происходили вечером 7 января в центре города. Один из парней из группы молодежи, которые шли из кафе на дискотеку, снял установленный около административного здания флаг. Потом начал размахивать им, бить о землю и нецензурно при этом выражаясь.

Полицейские узнали о событии благодаря видео, которое было записано и размещено в социальной сети одним из очевидцев.

Ныне установлены личности обоих парней: и исполнителя, и оператора. В рамках уголовное производство они дали свои показания.

"Надругательство над флагом, который является государственным символом - это проявление крайнего неуважения и к родителям, и к себе, и к своей стране, - прокомментировал начальник ГУНП Житомирщины Вячеслав Печененко. - Парень, который это сделал, находился в состоянии опьянения, однако это нисколько его не оправдывает, быстрее наоборот - свидетельствует об отношении к моральным нормам и человеческим ценностям".

18 февраля следователи Коростенского отдела полиции по согласованию с Коростенской местной прокуратурой объявили парню о подозрении правонарушения, предусмотренного ст. 338 (надругательство над государственными символами) Уголовное кодекса Украины. Санкция статьи предполагает ответственность как в виде штрафа, так и лишение свободы сроком до 3 лет.

Как сообщал УНН, в Сумах будуть судить вандалов за надругательство над памятником Небесной сотни.