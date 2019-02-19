Мешканцю Коростеня загрожує до 3 років за наругу над прапором України

У ході досудового розслідування встановлено, що події розгортались 7 січня увечері у центрі міста. Один з парубків з групи молоді, які йшли з кафе на дискотеку, зняв встановлений поблизу адміністративного приміщення прапор. Згодом почав розмахувати ним, бити об землю та нецензурно при цьому висловлюватись.

Поліцейські дізнались про подію завдяки відео, записаному та розміщеному у соціальній мережі одним з очевидців.

Нині встановлено особи обох парубків: і виконавця, і оператора. У рамках кримінального провадження вони дали свої свідчення.

"Наруга над прапором, що є державним символом – це прояв крайньої неповаги і до батьків, і до себе, і до своєї країни, - прокоментував начальник ГУНП Житомирщини В’ячеслав Печененко. - Парубок, який це вчинив, перебував у стані сп’яніння, однак це ніскільки його не виправдовує, швидше навпаки – свідчить про ставлення до моральних норм та людських цінностей".

18 лютого слідчі Коростенського відділу поліції за погодженням з Коростенською місцевою прокуратурою оголосили хлопцеві про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ст. 338 (Наруга над державними символами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді як штрафу, так і позбавлення волі терміном до 3 років.

Як повідомляв УНН, у Сумах судитимуть вандалів за наругу над пам’ятником Небесній сотні.