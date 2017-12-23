Жителей аннексированного Крыма будут штрафовать за украинские автономера

"До 1 января 2018 - крайний срок для возможности переоформить транспортное средство на "законных" основаниях. У людей, которые имеют такие транспортные средства с проблемными вопросами, мало времени для решения этого вопроса", - отметил Борисенко.

Речь идет о машинах с украинскими номерами, которые эксплуатируются по поручению или купленные в кредит или лизинг.

Напомним, на Генассамблее ООН приняли резолюцию по правам человека в Крыму.