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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Мешканців анексованого Криму штрафуватимуть за українські автономери

Київ • УНН

 • 13566 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. З 1 січня 2018 року мешканців анексованого Криму, які не поміняли на своїх автомобілях українські номери на російські, будуть штрафуватимуть. Про це заявив "начальник" кримського управління Головне управління по забезпеченню безпеки дорожнього руху МВС РФ Анатолій Борисенко в ефірі радіо "Супутник в Криму", передає УНН з посиланням на Крим.Реалії.

Мешканців анексованого Криму штрафуватимуть за українські автономери

"До 1 січня 2018 року - кінцевий термін для можливості переоформити транспортний засіб на "законних" підставах. У людей, які мають такі транспортні засоби з проблемними питаннями, мало часу для вирішення цього питання", - зазначив Борисенко.

Йдеться про машини з українськими номерами, які експлуатуються за дорученням або куплені в кредит або лізинг.

Нагадаємо, на Генасамблеї ООН ухвалили резолюцію стосовно прав людини в Криму.

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