"Мерзкая истерика": соловьёв порассуждал о жалобах белгородцев о войне, жители города ответили

Пропагандист рф владимир соловьев в эфире своей тв-программы назвал жалобы жителей белгорода на обстрелы "мерзкой истерикой", а также показал, как проехался в машине с чиновницей на фоне разговора о помощи столицы россии белгороду, сообщает Telegram Astra, передает УНН.

Соловьев назвал "мерзкой истерикой" жалобы белгородцев на обстрелы. Они предложили ему переехать в город вместе с детьми – говорится в сообщении Astra.

Пропагандист заявил также о том, что "большое количество разных тварей", писали, что федеральные власти рф забыли белгород.

"Большое количество разных тварей, притворяющихся блогерами, писали, что федеральные власти забыли Белгород, помогите людям, у них ничего нет. Пока Москва гуляет, Белгород гибнет, вот это вся мерзкая истерика", — заявил соловьев.

Кроме того, телеведущий показал, как проехался в машине с чиновницей из белгорода, выслушав ее рассказ с "места событий": представительница властей белогорода рассказала соловьеву, что москва помогает белгородцам, при этом обстрелы не помешали людям голосовать "назло".

Жители города начали массово писать комментарии на странице программы соловьева о российской соцсети, предлагая пропагандисту проехаться в общественном транспорте без бронежилета; переехать в белгород вместе с детьми.

Напомним

Взрывы прогремели над белгородом, по городу нанесли удар по меньшей мере пять дронов. По информации SHOT, повреждено здание бизнес-центра "Монблан", также горит частный дом.

Военный вертолет Ми-8 разбился вблизи села ровеньки в белгородской области россии, в результате чего пострадал пилот.