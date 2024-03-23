В Белгороде - взрывы, дронами повреждено здание бизнес-центра

Взрывы прогремели над Белгородом. По городу нанесли удар по меньшей мере пять дронов. По информации SHOT, повреждено здание бизнес-центра "Монблан", также горит частный дом, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в одной из квартир треснули окна и пробит насквозь балкон. Сейчас информации о пострадавших нет. На месте работают экстренные службы. Ранее сообщалось, что в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности.

Дополнение

Также Министерство обороны РФ сообщает, что системой ПВО перехвачено и уничтожено 12 беспилотных летательных аппаратов над территориями Брянской (5 БПЛА), Белгородской (5 БПЛА), Воронежской (1 БПЛА) и Саратовской (1 БПЛА) областей.

БПЛА атаковал российский электрометкомбинат в Белгородской области