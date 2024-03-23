БПЛА атаковал российский электрометкомбинат в Белгородской области

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Беспилотник атаковал и повредил два цеха Оскольского электрометаллургического комбината в Старом Осколе, Россия, который производит металл для военной техники.
NYT: официальные лица США подтвердили: за терактом в Москве стоит ИГИЛ
ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракт в Крокус Сити Холле в Москве, что было подтверждено официальными лицами США и разведкой.
В Харькове прогремели три взрыва, город под атакой "шахедов"
Три взрыва произошли в Харькове в ночь на 23 марта, когда город был атакован беспилотниками "шахед".
В Ужгороде открыли Почетное консульство Демократической Республики Конго
В Ужгороде открыто Почетное консульство Демократической Республики Конго, деятельность которого распространяется на территории Закарпатской, Львовской и Ровенской областей Украины.
В Харькове и Херсоне прогремели взрывы
Взрывы произошли в украинских городах Харькове и Херсоне, в регионах объявлена воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ ранее предупреждали о применении баллистического вооружения.
Сумщина: армейцы рф обстреляли 11 пограничных общин, есть раненый
В пятницу, 22 марта, российские оккупанты 60 раз обстреляли 11 громад Сумской области, вызвав 280 взрывов и ранив по меньшей мере одного мирного жителя.
ИГИЛ взяло на себя ответственность за нападение на концертный зал в Москве - Al Arabiya
ИГИЛ взяло на себя ответственность за вооруженное нападение на московский концертный зал, в результате которого погибло по меньшей мере 40 человек.
В Кременчуге на Полтавщине прогремели взрывы
В Кременчуге Полтавской области во время авианалета прогремели взрывы, о чем сообщают местные источники и подтверждают жители.
В Запорожье возобновили движение легковых авто по плотине ГЭС
Движение легковых автомобилей через плотину гидроэлектростанции в Запорожье возобновилось в пятницу вечером.
россияне продвигаются на Авдеевском направлении: ВСУ потеряли контроль в окрестностях Тоненького и в Бердичах - Deep State
На Авдеевском направлении российские войска продвинулись вперед на подступах к Тоненькому и в Бердичах. Также ожесточенные бои продолжаются за Ивановское, Георгиевку, Семеновку и Роботино.