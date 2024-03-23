БПЛА атаковал российский электрометкомбинат в Белгородской области

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
  •  100971 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
  •  102645 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
  •  107309 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
21 марта 2024, 17:52  •  136392 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
21 марта 2024, 12:10  •  135809 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Эксклюзив
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
21 марта 2024, 11:56  •  206869 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
21 марта 2024, 08:19  •  126156 просмотра

Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
20 марта 2024, 14:58  •  137795 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
20 марта 2024, 14:14  •  130099 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
20 марта 2024, 08:50  •  142773 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

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21 марта 2024, 08:07  •  182965 просмотра
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20 марта 2024, 10:44  •  237679 просмотра
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18 марта 2024, 18:47  •  335306 просмотра

БПЛА атаковал российский электрометкомбинат в Белгородской области

Беспилотник атаковал и повредил два цеха Оскольского электрометаллургического комбината в Старом Осколе, Россия, который производит металл для военной техники.

Война •   •  5753 просмотра
БПЛА атаковал российский электрометкомбинат в Белгородской области

NYT: официальные лица США подтвердили: за терактом в Москве стоит ИГИЛ

ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракт в Крокус Сити Холле в Москве, что было подтверждено официальными лицами США и разведкой.

Война •   •  9277 просмотра
NYT: официальные лица США подтвердили: за терактом в Москве стоит ИГИЛ

В Харькове прогремели три взрыва, город под атакой "шахедов"

Три взрыва произошли в Харькове в ночь на 23 марта, когда город был атакован беспилотниками "шахед".

Общество •   •  9775 просмотра
В Харькове прогремели три взрыва, город под атакой "шахедов"

В Ужгороде открыли Почетное консульство Демократической Республики Конго

В Ужгороде открыто Почетное консульство Демократической Республики Конго, деятельность которого распространяется на территории Закарпатской, Львовской и Ровенской областей Украины.

Общество •   •  10485 просмотра
В Ужгороде открыли Почетное консульство Демократической Республики Конго

В Харькове и Херсоне прогремели взрывы

Взрывы произошли в украинских городах Харькове и Херсоне, в регионах объявлена воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ ранее предупреждали о применении баллистического вооружения.

Общество •   •  15149 просмотра
В Харькове и Херсоне прогремели взрывы

Сумщина: армейцы рф обстреляли 11 пограничных общин, есть раненый

В пятницу, 22 марта, российские оккупанты 60 раз обстреляли 11 громад Сумской области, вызвав 280 взрывов и ранив по меньшей мере одного мирного жителя.

Война •   •  13470 просмотра
Сумщина: армейцы рф обстреляли 11 пограничных общин, есть раненый

ИГИЛ взяло на себя ответственность за нападение на концертный зал в Москве - Al Arabiya

ИГИЛ взяло на себя ответственность за вооруженное нападение на московский концертный зал, в результате которого погибло по меньшей мере 40 человек.

Война •   •  13972 просмотра
ИГИЛ взяло на себя ответственность за нападение на концертный зал в Москве - Al Arabiya

В Кременчуге на Полтавщине прогремели взрывы

В Кременчуге Полтавской области во время авианалета прогремели взрывы, о чем сообщают местные источники и подтверждают жители.

Общество •   •  16661 просмотра
В Кременчуге на Полтавщине прогремели взрывы

В Запорожье возобновили движение легковых авто по плотине ГЭС

Движение легковых автомобилей через плотину гидроэлектростанции в Запорожье возобновилось в пятницу вечером.

Общество •   •  17296 просмотра
В Запорожье возобновили движение легковых авто по плотине ГЭС

россияне продвигаются на Авдеевском направлении: ВСУ потеряли контроль в окрестностях Тоненького и в Бердичах - Deep State

На Авдеевском направлении российские войска продвинулись вперед на подступах к Тоненькому и в Бердичах. Также ожесточенные бои продолжаются за Ивановское, Георгиевку, Семеновку и Роботино.

Война •   •  15826 просмотра
россияне продвигаются на Авдеевском направлении: ВСУ потеряли контроль в окрестностях Тоненького и в Бердичах - Deep State