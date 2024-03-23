БПЛА атаковал российский электрометкомбинат в Белгородской области

В Белгородской области России беспилотник ударил по Оскольскому электрометаллургическому комбинату в городе Старый Оскол. Об этом сообщил Telegram-канал Sota со ссылкой на источник, передает УНН.

Детали

"В результате атаки, вероятно, повреждены два цеха комбината", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что работников предприятия успели вовремя отвести в убежище, при этом предупреждения о воздушной опасности в городе и от МЧС не было.

Тем временем губернатор Белгородщины Вячеслав Гладков ограничился заявлением об "ударе по одному из предприятий".

Отмечается, что комбинат производит металл, который используется для военной техники.

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