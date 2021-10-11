Меркурий все еще ретроградный, но неделя обещает быть интересной: гороскоп для всех знаков Зодиака

“Неделя будет насыщена событиями. Будет очень много интересных встреч. Люди будут полны сил и энергии. Ретроградный Меркурий позволит нам встретить старых знакомых, закончить начатые дела и вопросы, которые давным-давно не решались”, — пояснила астролог.

Овны

У Овнов эта неделя может быть невероятно насыщена событиями. Стоит проявить деликатность и спокойствие. Девиз месяца для Овнов — спокойствие, гармония, дипломатия и умение находить общий язык с другими людьми. Постарайтесь быть внимательными к другим и тогда успех этой недели будет вас радовать.

Хорошо пойдут дела у тех Овнов, кто занимается юридическими вопросами, социальными программами, у тех, кто имеет партнёрские отношения как в Украине, так и за рубежом, занимается IT или HR.

Поскольку Луна растущая, этот период необходимо использовать по максимуму. Дел будет невпроворот. Уделите внимание партнерским отношениям и тогда вы ощутите удачу и поддержку.

На этой неделе не стоит конфликтовать с начальством. Если же у Овнов есть желание заняться карьерным ростом, то с этим сейчас могут быть сложности. Если рассчитываете на продвижение по службе, то не становитесь в оппозицию к коллективу и к руководству. Научитесь договариваться, соберите команду — это принесет успех.

На этой неделе у вас также могут быть успешные командировки за границу. Если вы просто хотите поехать отдохнуть, то поездка может быть очень удачной.

Материально эта неделя также благоприятна, и вы можете получить хорошую прибыль, особенно если у вас собственное дело. Эта неделя может принести и неожиданную прибыль. Например, вам могут вернуть долги или вы можете удачно инвестировать.

У семейных Овнов многое будет зависеть от них самих. При правильном отношение к своему партнеру по браку, вы можете выстроить очень тёплые отношения и именно ваш супруг или супруга может порадовать вас на этой неделе своими успехами, протянуть руку помощи. Если вы будете показывать свой норов, все это можете развалить и довести отношения до полного абсурда. Для одиноких Овнов этот период очень интересный. Вы можете сделать предложение если вам нравится ваш избранник. Также вы можете встретить очень интересных людей для развития отношений. Обратите внимание на выходные.

Здоровье должно быть крепкое и хорошее. Обратите внимание на суставы, позвоночник и почки. Постарайтесь не простужаться.

Тельцы

Для Тельцов неделя будет очень активная, особенно в делах, связанных с работой, карьерой. Вас может ожидать расширение возможностей на работе, возможность реализовать себя как профессионала, проявить себя, раскрыться. Вас могут позвать на прошлое место работы и если условия вам понравятся, то стоит принять предложение. А вот если это совершенно новое предложение — будьте осторожны. Очень хороший период для повторения того, что вы уже знаете, углубиться в тот материал с которым вы работаете, наладить отношения, как с начальством, если у вас были какие-то проблемы, так и с вашим коллективом. Возможно удастся решить вопросы, которые долго откладывались. Начальство может поддержать ваши идеи, которые раньше не принимались во внимание.

Финансовая неделя обещает быть также достаточно успешной. Возможны дополнительный заработок, премии или возможно вам вернут долги. Вы можете очень хорошо ощущать поддержку начальства.

Стоит опасаться дальних поездок и путешествий. Будьте осторожны, взвесить все. Если вы работаете в иностранных компаниях, могут возникнуть временные сложности.

Для одиноких Тельцов будет благоприятный и спокойный период. Вы можете знакомиться, прекрасно проводить время, особенно на выходных. Скорее всего, ближе к выходным вас ждет знакомство, которое может перерасти в крепкие отношения. Большая вероятность того, что вы можете встретить своих бывших. У семейных Тельцов довольно-таки спокойный период, когда вы можете прекрасно проводить время, особенно в выходные.

Очень много сил и энергии будет уходить на то, чтобы оставаться в хорошем энергетическом состоянии. Вам надо больше отдыхать, дышать свежим воздухом, принимать витамины для того, чтобы вы чувствовали себя хорошо. Постарайтесь не перегружать себя потому что излишняя нагрузка отразится на здоровье.

Близнецы

Для Близнецов эта неделя может быть очень яркой и незабываемой. Прежде всего это касается творческих Близнецов, а также тех, кто работает в СМИ и в образовательной сфере. Также это будет касаться личных отношений, где будут разгораться настоящие страсти.

В творчестве можно быть смелыми: не все смогут оценить вас по достоинству, но все заметят и запомнят. Не бойтесь проявить самые яркие свои стороны. Это касается и тех, кто работает в образовательной сфере или проходит обучение — вас заметят, вашу креативность оценят. Если вы работаете на кого-то, то проявив себя вы можете заслужить премию или новые возможности для развития.

Также неделя прекрасна для Близнецов, которые работают в иностранных компаниях. У вас могут быть очень яркие встречи, поездки, командировки. Можно проводить интересные форумы или какие-нибудь выступления, которые можно показывать не только тут, но и за рубежом.

Если вы решили отдохнуть, время просто прекрасное. Вы можете получить море удовольствия путешествуя, получая впечатления, посещая новые страны и вы можете встретить там свою любовь.

Хорошо будут идти дела и у Близнецов, занимающихся юридическими вопросами. Поскольку Меркурий ретроградный, поднимайте все темы, которые давно откладывали в дальний ящик.

Не стоит на этой неделе идти на открытый конфликт и слишком жестко себя проявлять.

Большая удача будет у вас в отношениях. Одинокие Близнецы могут встретить свою половинку. А если у вас есть любимый человек, то после 19 октября хорошее время сделать предложение. Семейные Близнецы смогут окунуться в романтику, особенно на выходных, когда вы сможете поехать куда-то вместе, например, посетить места, куда вы ездили на заре отношений и где получили массу позитивных эмоций.

Здоровье обещает быть крепким, хорошим. Но дурные эмоции могут влиять на вашу сердечно-сосудистую систему. Поэтому постарайтесь быть поспокойнее. Больше двигайтесь и проводите время на свежем воздухе.

Раки

Для Раков неделя будет очень эмоциональной. Вас ожидает масса хороших событий, связанных прежде всего с родственниками. Кроме того, Раки могут заняться вопросами приобретения недвижимости: рассмотрите все предложения, примите решение, а само сделку заключайте после 19 октября.

Закройте все те вопросы, которые для вас были сложными. Прежде всего в отношениях со своими самыми родными и близкими. Но не позволяйте своим родным вмешиваться в ваши отношения с супругом. Лучше держите их на отдалении друг от друга, что позволит сохранить мир.

На работе вероятно будет замечательный период и вы сможете проявить и укрепить себя как профессионал.

Финансово эта неделя обещает быть достаточно хорошей. Вы можете получить премию, бонус, почувствовать материальную поддержку. Все дела будут приносить прибыль.

Благоприятный период для дальних поездок и путешествий. Вы можете встречаться и налаживать отношения с вашими партнерами по бизнесу издалека.

Астролог считает, что наиболее благоприятно время сейчас для Раков врачей, педагогов, юристов, строителей, риелторов, всех кто занимается куплей/продажей, особенно если это связанно с заграницей. В то же время, партнёрских или компанейских отношениях к концу недели могут возникнуть довольно серьёзные конфликтные ситуации. Следует воздержаться от радикальных решений и провокации конфликта, лучше проявить дипломатию.

У семейных Раков непростой и довольно затяжной период, когда в браке будет возникать множество вопросов, что перерастет в выяснение отношений, взаимные претензии, вмешательство родственников. Не допускайте подобных ситуаций. Если же вы сможете сосредоточиться на позитивном, то это привет счастье в ваш дом. Для одиноких Раков благоприятный период, когда вы можете выстраивать отношения.

Здоровье обещает быть крепким, хорошим. Обратите внимание на свои слабые стороны: у многих Раков проблемы с пищеварительной системой. Отладьте питания, добавьте витамин, больше двигайтесь, бывайте на свежем воздухе.

Львы

Для Львов неделя обещает быть невероятно насыщенной событиями, особенно встречами и разнообразной информацией. Вы можете использовать эту неделю для того, чтобы завязать нужные знакомства, подписать договора. Но помните, что Меркурий еще ретроградный, потому лучше обратить внимание на те проекты, идеи, которые требую доработки, встретится с теми людьми, с которыми вы планировали встречу.

Львов, работающих в информационных направлениях, в сфере образования, в СМИ, спикеров, работников торговли, коммерции, владельцев бизнеса ждет успех. Проявите себя и вас запомнят — постарайтесь не упустить такой шанс. Без внимания не останутся и творческие Львы. Все Львы могут получить поддержку от своих компаньонов, а также к вам могут вернуться старые деловые партнеры.

Возможно получение прибыли. Вы можете прямо сейчас найти хороших инвесторов в свои проекты. Может быть возврат долгов. Рутинная работа на этой неделе вам может показаться очень выматывающей. Постарайтесь не ссориться в том коллективе, где вы работаете.

На этой неделе астролог советует больше времени уделить своим родным и близким, любимым. Если у вас есть дети — подарите им совместный отдых, который запомнится надолго.

В личной жизни будет очень хороший период для семейных Львов. Вас поддержат. Вы можете получить какой-то невероятный подарок от своей второй половинки или какие-нибудь приятные новости от них. Обязательно проведите совместно выходные и пускай они будут незабываемыми для вас. У одиноких Львов хороший период для свиданий, вы можете встретить интересного для себя человека, но не удивляйтесь если у кого-то из Львов могут возродиться отношения с бывшими.

На этой неделе особое внимание следует обратить на здоровье. Постарайтесь придерживаться правильного питания и режима дня. Обратите внимание на простудные и инфекционные заболевания. Не запускайте этот процесс если он у вас начался. Также уделите внимание пищеварительной системе. Постарайтесь правильно питаться.

Девы

Для Дев будет очень интересная неделя в финансовом плане. Вы можете почувствовать не только финансовую стабильность, а ещё возможно увеличение своих финансовых доходов. Также на этой неделе вам могут вернуть все долги. Могут закрыться вопросы с кредитованием.

Успех будет сопутствовать Девам, работающим в финансовой сфере, в пищевых направлениях, в строительных, аграрных. Вы можете вполне опираться на своих партнёров по бизнесу, на ваших единомышленников, друзей.

Хорошее время для решения деловых вопросов, реализации себя как профессионала. Вы можете показать все свои сильные стороны, получить новые полномочия. Но это не лучший период для творческих Дев: у вас может пропасть вдохновение или ваше творчество будет непонятым.

Сейчас у вас не самый хороший период для отдыха. Лучше все же заниматься делами.

Прекрасный период для семейных Дев, когда вы можете просто раствориться в своём партнере по браку, получить поддержку. На выходных посетите те места, где были лучшие моменты с вашим супругом или супругой. Таким образом вы можете возродить романтику в своих отношениях. У одиноких Дев неделя может быть достаточно неудачной для встреч. Вы можете очень сильно разочароваться. Поэтому постарайтесь сейчас больше внимания уделять своему развитию и профессиональному росту.

В вопросах здоровья у Дев хороший период — сейчас возможно стабилизировать проблемные вопросы, возникшие ранее. Начнется быстрое восстановление сил и выздоровление. Сейчас великолепный период для того, чтобы вы ввели какую-то систему восстановления. Например, ещё раз пересмотреть свою систему питания, ваш распорядок дня. Старайтесь избегать простуд, инфекций, берегите горло. Также обратите внимание на сердечно-сосудистую деятельность. Больше кардионагрузок и свежего воздуха.

Весы

Для Весов это будет очень яркая неделя, одна из самых ярких в году. Вы будете центром внимания. Будьте смелы. Но не делайте что-то в плохом настроении. Проявите свою интеллигентность и дипломатичность. Вы очень ярко проявите себя в профессиональной деятельности. Вы можете получить очень хорошие возможности, как от начальства, также одобрение и поддержек от вашего коллектива.

Если решили сменить место работы, то рассмотрите вариант рассмотрения на старую работу. А если предложение совершенно новое, то отложите его на период после 20 октября.

У творческих Весов также великолепный период, чтобы быть ярким, смелым. Если вы спикер, актёр или режиссёр, проявляйте себя, выпускайте то, что вы хотели показать уже давным-давно, то что было отложено в дальний ящик. Что же касается выступлений, общений и контактов, здесь также очень ярко вы сможете себя проявить. Прекрасный период для обучения и для тех Весов, кто работает в образовательной системе.

Для дальних поездок и путешествий также хороший период. Особенно для тех Весов, кто в данный момент находится в отпуске. Наполните себя необыкновенными впечатлениями и зарядите себя на целый ваш будущий год.

Напряжение вы ощутите в общении с родственниками. Спорные вопросы лучше отложить, особенно если речь идет о наследстве или ремонте. К ремонту можно вернутся к концу месяца.

Для одиноких Весов этот период очень хорош. Вы можете прекрасно выстраивать свои отношения если вы кого-то уже встретили или можете встретить на этой неделе. Также вы можете возродить отношения с бывшими. У семейных Весов достаточно хороший и гармоничный период.

Здоровье обещает быть крепким и хорошим, но если слишком много эмоций и перенапряжения, могут начаться сильные головные боли, головокружения, может падать зрение. Поэтому постарайтесь побольше отдыхать.

Скорпионы

Для Скорпионов эта неделя может быть достаточно спокойной и уравновешенной. Это период, когда вы можете задуматься над своим внутренним миром.

Хорошее время для тех Скорпионов, кто занимается какой-нибудь скрытой от других деятельностью. Для тех, кто занимается собственным ремеслом или психологией, творчеством. Как раз для вас этот период принесёт очень много удовлетворения и успеха. Те Скорпионы, которые ведут достаточно яркую жизнь, особенно являются руководителями, это период, когда нужно думать, что вы говорите. Потому что ваши слова могут сыграть роковую для вас роль, особенно если вы политики.

Постарайтесь сейчас залечь на дно и руководить, как серый кардинал. Тогда этот период вы сможете использовать по максимуму, ловя удачу. Сейчас также очень хорошо заняться вопросами родных и близких. Не забудьте посетить своих родителей, встретиться со своими родственниками, а в свободное от работы время, вы будете получать массу удовольствия, проводя дома время под пледом и читая любимую книгу или просматривая любимые фильмы.

Хороший период в личных отношениях для одиноких Скорпионов. Вы почувствуете себя великолепно, а свидания будут яркими. Возможно воссоединение с бывшими, если вы этого захотите. У семейных Скорпионов могут быть приятные неожиданности. Вы вместе можете поехать в путешествия или у вас будут ситуации, которые принесут вам много радости, особенно ближе к выходным.

Здоровье обещает быть крепким и хорошим, но слишком неподвижный образ жизни может принести проблемы от скопившегося в организме излишка жидкости. Не допускайте застоя в лимфе и берегите себя от инфекционных заболеваний.

Стрельцы

Для Стрельцов неделя будет полна приятных неожиданностей. Все те Стрельцы, кто в данный момент активно занимается своими проектами, вы будете чувствовать, что именно сейчас они набирают свою силу. Вы будете чувствовать поддержу своих друзей, близких, а также единомышленников, поддержку коллектива и начальства. Вы будете чувствовать себя в работе, как рыба в воде. Стрельцы, которые занимаются информационными технологиями, СМИ, является спикерами, работает в образовательной системе, HR-направлениях, IT — у вас будет необыкновенная удача.

Не бойтесь выступать, смело проводите конференции, лекции, тренинги. Вы будете притягивать достаточно большое количество людей. Постарайтесь осветить те темы, которые наболели или которые вы откладывали в дальний ящик для того, чтобы ещё раз поговорить об этом. Будет очень много интересных встреч. Вы можете встретить тех людей, которых давно не видели. Это могут быть ваши одноклассники или люди, которых вы не видели много лет. Возможно, даже ваши бывшие с которыми вы можете даже вернуть отношения если это вам нужно.

Найдутся хорошие варианты по купле/продаже недвижимости. Будьте крайне осторожны. Рассматривайте эти предложения и откладывайте решение этих вопросов на период после 19 октября.

К вам могут приехать родители, а может быть вы захотите поехать и проведать их.

Обратите внимание на финансовую сторону. Могут быть резкие финансовые потери если вы будете необдуманно принимать какие-нибудь решения. Не очень благоприятно покупать автомобили или какую-нибудь оргтехнику. Покупки в этот период могут иметь негативные последствия в будущем. Старайтесь не тратить деньги, не вкладываться и быть осторожным по поводу каких-нибудь кредитов от которых лучше сразу отказаться.

Может быть довольно-таки спокойный период, как для семейных, так и для одиноких Стрельцов. Что касается молодых людей, то как раз сейчас вы можете быть замеченными благодаря тому, что вы можете провести какую-то яркую фотосессию, понравится и с вами начнут активно знакомиться.

Здоровье обещает быть крепким и хорошим, но постарайтесь не простужаться. Стоит тепло одеваться. Не нагружайте ноги и суставы.

Козероги

Очень интересная неделя будет у Козерогов. Особенно у тех Козерогов, кто хочет карьерно расти или уже является руководителем каких-то больших проектов и процессов, особенно если вы политик. Очень контрастный период, когда вы можете быть невероятно вовлечены в эпицентр каких-то очсень мощных событий, которые могут появляться на этой неделе.

Постарайтесь не остаться не у дел. Потому что вас могут очень ярко и высоко поднять, но и сильно оклеветать. Постарайтесь максимально деликатно вести себя, обдумываться ваши слова и поступки. И если вам даются большие шансы, не стоит забывать, что Меркурий ретроградный. Стоит быть осторожными.

В финансовой деятельности также может быть очень большой успех. Вы можете именно сейчас почувствовать очень хорошую прибыль от уже начавшихся ваших проектов, от коммерческой деятельности. Если вы работаете на кого-то, вы можете получить хороша прибыль, премии, бонусы. Вам могут вернуть старые долги.

Для всех Козерогов, кто работает в СМИ, кто работает с информацией, обучением, неделя принесёт очень много приятных возможностей. Особенно для студентов — это время удачи. Вы можете сдать какие-то застаревшие ваши проблемы и решить вопросы вашего обучения. Не ленитесь и учитесь. Знания в будущем могут вам очень пригодиться. Особенно те, которые вы долго не хотели получать и откладывали это на потом.

Обратите внимание на личные претензии к себе. На этом наделе Козероги могут быть недовольны лично собой, особенно женщины. Поэтому постарайтесь именно сейчас не делать никаких сложных косметологических процедур только из-за неуверенности в себе. Это всего лишь расположение планет и следующая неделя будет совсем другой.

У одиноких Козерогов может быть очень интересный период. Именно сейчас, неожиданно для вас, могут вернуться бывшие. Это на ваше усмотрение. Также у вас могут быть новые знакомства. Они вам будет напоминать бывшие отношения. У семейных Козерогов — совершенно спокойный период. Постарайтесь посреди недели не выяснять отношений с супругом по поводу финансовых вопросов.

У Козерогов хороший период для здоровья, если вы не будете слишком загружать себя. Возможны головные боли. Обратите внимание на своё зрение. У многих могут возникнуть вопросы с отитом если вы будете переохлаждаться. Берегите себя и неделя обещает быть достаточно интересной.

Водолеи

Для Водолеев неделя может быть очень непредсказуемой в плане поездок. Вы можете неожиданно уехать в другую страну, особенно если это давно уже запланировано. Поездка обещает быть очень интересной и впечатляющей если это отпуск.

Также много возможностей вам могут принести и заграничные поездки делового характера, где вы можете закрыть очень много вопросов. Единственное “но” — ни в коем случае не надо показывать свой характер или идти на конфликтные ситуации. Применяя дипломатию, умение расположить к себе заграничных партнеров, вы сможете заполучить долгосрочные контракты. Вы будете себя уверено и спокойно чувствовать и все к чему вы давным-давно шли и нарабатывали на своём пути, именно сейчас вы почувствуете плоды своей деятельности. К вам могут относиться с большим уважением, которым вы можете воспользоваться, ведь вам нужна работа на результат. Вы можете вернуться к каким-нибудь старым вопросам и невероятно благоприятно из решить, особенно юридического характера.

Финансовые вопросы будет идти ровно и спокойно. Вы будете получать хорошую прибыль. Возможно даже больше, чем в любой другой период. Возможно, с вами расчихаются или вернут долги. Вы можете получить долгожданное повышение заработной платы или премию. Не стоит участвовать в закулисных играх, сплетнях, особенно в собственном коллективе. Ни в коем случае не стоит сейчас заниматься самокопанием. Это может вас привести к депрессии и увести от очень удачной недели и больших возможностей, которые она может вам предоставить.

Личная жизнь в Водолеев на этой неделе будет достаточно спокойной. Семейные Водолеи могут получить великолепные впечатления от каких-нибудь поездок на выходных или путешествий. Главное — не предъявлять излишних претензий к своему партнёру по браку. У одиноких Водолеев также очень благоприятный период, где вы можете проявить себя.

Здоровье обещает быть крепким и хорошим. Обратите внимание на поясничную область позвоночника, старайтесь не переохлаждать свои почки, там также могут быть вопросы. Ведите здоровый образ жизни.

Рыбы

Рыбы на этой неделе могут почувствовать невероятную гармонию и слиться с природой. Они могут впечатляться от невероятной красоты, от своего хорошего настроения. Очень многие Рыбы захотят уединиться где-нибудь на природе, съездить на дачу и заняться внутренними вопросами. Рыбы с удовольствием будет погружены в такие направления, которые им очень нравятся.

Например, духовный путь развития, а также психология. Как раз те Рыбы, которые занимаются творчеством, психологией могут иметь успех, и они могут в гармонии с самим собой проявлять себя по максимуму. Но события недели заставят их немножечко расшевелиться. Будет очень много напряденных вопросов, которые придётся решать. Скорее всего, это будет какие-то застаревшие проблемы и какие-нибудь вещи, которые они так долго откладывали в дальний ящик. Как раз сейчас придётся это все решать. Поэтому если у вас накопились какие-нибудь дела на работе, постарайтесь их всё-таки активно заканчивать. Также это касается и юридических вопросов, и вопросов связанных с кредитами. Это все нужно активно решать. Вам нужно быть острожными в плане высказывания собственных друзей. Это может вам, как говорится, обрезать крылья. Сейчас у вас могут возникнуть с ними достаточно острые и напряжённые ситуации. Если вы пойдете на конфликты, вы можете разорвать отношения с вашими друзьями. Не стоит на этом сейчас зацикливаться. Лучше активно решать наболевшие вопросы и в свободное от работы время погружаться в свой прекрасный мир творчества и духовности.

Это будет довольно-таки спокойный и хороший период, капиллярно семейных, так и для одиноких Рыб. У одиноких Рыб будет очень много эмоций и желания познакомиться и уйти в мир романтики и прекрасных отношений. Благоприятный период — это выходные. Обязательно сходите на свидание. Возможно, к вам вернутся бывшие. У семейных Рыб — довольно-таки хороший и спокойный период, где вы можете прекрасно проводить совместно время и чувствовать поддержку. Здоровье обещает быть крепким и хорошим. Обратите внимание на район ног, колонных суставов, стоп. Здесь могут быть небольшие боли, особенно реакция на холодную погоду. Постарайтесь больше утепляться. У Рыб, которые страдают варикозом тоже может быть обострение.