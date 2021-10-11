Меркурій все ще ретроградний, але тиждень обіцяє бути цікавим: гороскоп для всіх знаків Зодіаку

"Тиждень буде насичений подіями. Буде дуже багато цікавих зустрічей. Люди будуть сповнені сил та енергії. Ретроградний Меркурій дозволить нам зустріти старих знайомих, закінчити розпочаті справи і питання, які давним-давно не вирішувалися", - пояснила астролог.

Овни

У Овнів цей тиждень може бути неймовірно насичений подіями. Варто проявити делікатність і спокій. Девіз місяці для Овнів - спокій, гармонія, дипломатія і вміння знаходити спільну мову з іншими людьми. Постарайтеся бути уважними до інших і тоді успіх цього тижня буде вас радувати.

Добре підуть справи у тих Овнів, хто займається юридичними питаннями, соціальними програмами, у тих, хто має партнерські відносини як в Україні, так і за кордоном, займається IT або HR.

Оскільки Місяць зростаючий, цей період необхідно використовувати по максимуму. Справ буде сила-силенна. Приділіть увагу партнерським відносинам і тоді ви відчуєте удачу і підтримку.

На цьому тижні не варто конфліктувати з начальством. Якщо ж у Овнів є бажання зайнятися кар'єрним ростом, то з цим зараз можуть бути складності. Якщо розраховуєте на просування по службі, то не ставайте в опозицію до колективу і до керівництва. Навчіться домовлятися, зберіть команду - це принесе успіх.

На цьому тижні у вас також можуть бути успішні відрядження за кордон. Якщо ви просто хочете поїхати відпочити, то поїздка може бути дуже вдалою.

Матеріально цей тиждень також сприятливий, і ви можете отримати хороший прибуток, особливо якщо у вас власна справа. Цей тиждень може принести і несподіваний прибуток. Наприклад, вам можуть повернути борги або ви можете вдало інвестувати.

У сімейних Овнів багато буде залежати від них самих. При правильному ставленні до свого партнера по шлюбу, ви можете вибудувати дуже теплі відносини і саме ваш чоловік чи дружина може порадувати вас на цьому тижні своїми успіхами, протягнути руку допомоги. Якщо ви будете показувати свій норов, все це можете розвалити і довести відносини до повного абсурду. Для одиноких Овнів цей період дуже цікавий. Ви можете зробити пропозицію якщо вам подобається ваш обранець. Також ви можете зустріти дуже цікавих людей для розвитку відносин. Зверніть увагу на вихідні.

Здоров'я має бути міцне і гарне. Зверніть увагу на суглоби, хребет і нирки. Постарайтеся не застудитися.

Тельці

Для Тельців тиждень буде дуже активний, особливо в справах, пов'язаних з роботою, кар'єрою. Вас може очікувати розширення можливостей на роботі, можливість реалізувати себе як професіонала, проявити себе, розкритися. Вас можуть покликати на минуле місце роботи і якщо умови вам сподобаються, то варто прийняти пропозицію. А ось якщо це абсолютно нова пропозиція - будьте обережні. Дуже хороший період для повторення того, що ви вже знаєте, заглибитися в той матеріал з яким ви працюєте, налагодити відносини, як з начальством, якщо у вас були якісь проблеми, так і з вашим колективом. Можливо вдасться вирішити питання, які довго відкладалися. Начальство може підтримати ваші ідеї, які раніше не бралися до уваги.

Фінансовий тиждень обіцяє бути також досить успішним. Можливий додатковий заробіток, премії або можливо вам повернуть борги. Ви можете дуже добре відчувати підтримку начальства.

Варто побоюватися далеких поїздок і подорожей. Будьте обережні, зважте все. Якщо ви працюєте в іноземних компаніях, можуть виникнути тимчасові складнощі.

Для одиноких Тельців буде сприятливий і спокійний період. Ви можете знайомитися, прекрасно проводити час, особливо на вихідних. Швидше за все, ближче до вихідних вас чекає знайомство, яке може перерости в міцні відносини. Велика ймовірність того, що ви можете зустріти своїх колишніх. У сімейних Тельців досить таки спокійний період, коли ви можете чудово проводити час, особливо в вихідні.

Дуже багато сил і енергії буде йти на те, щоб залишатися в доброму енергетичному стані. Вам треба більше відпочивати, дихати свіжим повітрям, приймати вітаміни для того, щоб ви відчували себе добре. Постарайтеся не перевантажувати себе тому що зайве навантаження позначиться на здоров'ї.

Близнюки

Для Близнюків цей тиждень може бути дуже яскравим і незабутнім. Перш за все, це стосується творчих Близнюків, а також тих, хто працює в ЗМІ і в освітній сфері. Також це буде стосуватися особистих відносин, де будуть розпалюватися справжні пристрасті.

У творчості можна бути сміливими: не всі зможуть оцінити вас гідно, але всі помітять і запам'ятають. Не бійтеся проявити найяскравіші свої сторони. Це стосується і тих, хто працює в освітній сфері або проходить навчання - вас помітять, вашу креативність оцінять. Якщо ви працюєте на когось, то проявивши себе ви можете заслужити премію або нові можливості для розвитку.

Також тиждень прекрасний для Близнюків, які працюють в іноземних компаніях. У вас можуть бути дуже яскраві зустрічі, поїздки, відрядження. Можна проводити цікаві форуми або якісь виступи, які можна показувати не тільки тут, але і за кордоном.

Якщо ви вирішили відпочити, час просто прекрасний. Ви можете отримати море задоволення подорожуючи, отримуючи враження, відвідуючи нові країни і ви можете зустріти там свою любов.

Добре йтимуть справи і у Близнюків, що займаються юридичними питаннями. Оскільки Меркурій ретроградний, піднімайте всі теми, які давно відкладали в довгу шухляду.

Не варто на цьому тижні йти на відкритий конфлікт і дуже жорстко себе проявляти.

Велика удача буде у вас у відносинах. Самотні Близнюки можуть зустріти свою половинку. А якщо у вас є кохана людина, то після 19 жовтня гарний час зробити пропозицію. Сімейні Близнюки зможуть поринути в романтику, особливо на вихідних, коли ви зможете поїхати кудись разом, наприклад, відвідати місця, куди ви їздили на початку стосунків і де отримали масу позитивних емоцій.

Здоров'я обіцяє бути міцним, гарним. Але погані емоції можуть впливати на вашу серцево-судинну систему. Тому постарайтеся бути спокійнішими. Більше рухайтеся і проводьте час на свіжому повітрі.

Раки

Для Раків тиждень буде дуже емоційним. Вас чекає маса хороших подій, пов'язаних насамперед з родичами. Крім того, Раки можуть зайнятися питаннями придбання нерухомості: розгляньте всі пропозиції, прийміть рішення, а саму угоду укладайте після 19 жовтня.

Закрийте всі ті питання, які для вас були складними. Перш за все, у відносинах зі своїми найріднішими і близькими. Але не дозволяйте своїм рідним втручатися у ваші стосунки з чоловіком. Краще тримайте їх на відстані один від одного, що дозволить зберегти мир.

На роботі ймовірно буде чудовий період і ви зможете проявити і зміцнити себе, як професіонал.

Фінансово цей тиждень обіцяє бути досить гарним. Ви можете отримати премію, бонус, відчути матеріальну підтримку. Всі справи будуть приносити прибуток.

Сприятливий період для далеких поїздок і подорожей. Ви можете зустрічатися і налагоджувати відносини з вашими партнерами по бізнесу здалеку.

Астролог вважає, що найбільш сприятливий час зараз для Раків лікарів, педагогів, юристів, будівельників, ріелторів, всіх, хто займається купівлею-продажем, особливо якщо це пов'язано із закордоном. У той же час, у партнерських або компанйонських відносинах до кінця тижня можуть виникнути досить серйозні конфліктні ситуації. Варто утриматися від радикальних рішень і провокації конфлікту, краще проявити дипломатію.

У сімейних Раків непростий і досить затяжний період, коли у шлюбі буде виникати безліч питань, що переросте в з'ясування відносин, взаємні претензії, втручання родичів. Не допускайте подібних ситуацій. Якщо ж ви зможете зосередиться на позитивному, то це принесе щастя у ваш дім. Для одиноких Раків сприятливий період, коли ви можете вибудовувати відносини.

Здоров'я обіцяє бути міцним, гарним. Зверніть увагу на свої слабкі сторони: у багатьох Раків проблеми з травною системою. Налагодьте харчування, додайте вітамін, більше рухайтеся, бувайте на свіжому повітрі.

Леви

Для Левів тиждень обіцяє бути неймовірно насиченим подіями, особливо зустрічами і різноманітною інформацією. Ви можете використовувати цей тиждень для того, щоб зав'язати потрібні знайомства, підписати договори. Але пам'ятайте, що Меркурій ще ретроградний, тому краще звернути увагу на ті проекти, ідеї, які вимагають доопрацювання, зустріньтеся з тими людьми, з якими ви планували зустріч.

Левів, що працюють в інформаційних напрямках, в сфері освіти, в ЗМІ, спікерів, працівників торгівлі, комерції, власників бізнесу чекає успіх. Проявіть себе і вас запам'ятають - постарайтеся не упустити такий шанс. Без уваги не залишаться і творчі Леви. Всі Леви можуть отримати підтримку від своїх компаньйонів, а також до вас можуть повернуться старі ділові партнери.

Можливе одержання прибутку. Ви можете прямо зараз знайти хороших інвесторів в свої проекти. Може бути повернення боргів. Рутинна робота на цьому тижні вам може здатися дуже виснажливою. Постарайтеся не сваритися в тому колективі, де ви працюєте.

На цьому тижні астролог радить більше часу приділити своїм рідним і близьким, коханим. Якщо у вас є діти - подаруйте їм спільний відпочинок, який запам'ятається надовго.

В особистому житті буде дуже хороший період для сімейних Левів. Вас підтримають. Ви можете отримати якийсь неймовірний подарунок від своєї другої половинки або якісь приємні новини від них. Обов'язково проведіть спільно вихідні і нехай вони будуть незабутніми для вас. У самотніх Левів хороший період для побачень, ви можете зустріти цікаву для себе людину, але не дивуйтеся якщо у когось із Левів можуть відродитися відносини з колишніми.

На цьому тижні особливу увагу слід звернути на здоров'я. Постарайтеся дотримуватися правильного харчування і режиму дня. Зверніть увагу на простудні та інфекційні захворювання. Не запускайте цей процес якщо він у вас почався. Також приділіть увагу травній системі. Постарайтеся правильно харчуватися.

Діви

Для Дів буде дуже цікавий тиждень в фінансовому плані. Ви можете відчути не тільки фінансову стабільність, а ще можливо збільшення своїх фінансових доходів. Також на цьому тижні вам можуть повернути всі борги. Можуть закритися питання з кредитуванням.

Успіх буде супроводжувати Дів, які працюють у фінансовій сфері, в харчових напрямках, в будівельних, аграрних. Ви можете цілком спиратися на своїх партнерів по бізнесу, на ваших однодумців, друзів.

Гарний час для вирішення ділових питань, реалізації себе як професіонала. Ви можете показати всі свої сильні сторони, отримати нові повноваження. Але це не найкращий період для творчих Дів: у вас може зникнути натхнення або ваша творчість буде незрозумілою.

Зараз у вас не найкращий період для відпочинку. Краще все ж займатися справами.

Прекрасний період для сімейних Дів, коли ви можете просто розчинитися в своєму партнері по шлюбу, отримати підтримку. На вихідних відвідайте ті місця, де були кращі моменти з вашим чоловіком або дружиною. Таким чином ви можете відродити романтику в своїх відносинах. У самотніх Дів тиждень може бути досить невдалим для зустрічей. Ви можете дуже сильно розчаруватися. Тому постарайтеся зараз більше уваги приділяти своєму розвитку і професійному зростанню.

У питаннях здоров'я у Дів хороший період - зараз можливо стабілізувати проблемні питання, що виникли раніше. Розпочнеться швидке відновлення сил і одужання. Зараз чудовий період для того, щоб ви ввели якусь систему відновлення. Наприклад, ще раз переглянути свою систему харчування, ваш розпорядок дня. Намагайтеся уникати застуд, інфекцій, бережіть горло. Також зверніть увагу на серцево-судинну діяльність. Більше кардіонавантажень і свіжого повітря.

Терези

Для Терезів це буде дуже яскравий тиждень, один з найяскравіших в році. Ви будете центром уваги. Будьте сміливі. Але не робіть щось в поганому настрої. Проявіть свою інтелігентність і дипломатичність. Ви дуже яскраво проявите себе в професійній діяльності. Ви можете отримати дуже хороші можливості, як від начальства, також схвалення і підтримку від вашого колективу.

Якщо вирішили змінити місце роботи, то розгляньте як варіант стару роботу. А якщо пропозиція абсолютно нова, то відкладіть її на період після 20 жовтня.

У творчих Терезів також чудовий період, щоб бути яскравим, сміливим. Якщо ви спікер, актор або режисер, проявляйте себе, випускайте те, що ви хотіли показати вже давним-давно, те, що було відкладено в довгу шухляду. Що ж стосується виступів, спілкувань і контактів, тут також дуже яскраво ви зможете себе проявити. Прекрасний період для навчання і для тих Терезів, хто працює в освітній системі.

Для далеких поїздок і подорожей також хороший період. Особливо для тих Терезів, хто в даний момент знаходиться у відпустці. Наповніть себе незвичайними враженнями та зарядіть себе на цілий ваш майбутній рік.

Напругу ви відчуєте в спілкуванні з родичами. Спірні питання краще відкласти, особливо якщо мова йде про спадщину або ремонт. До ремонту можна повернуться до кінця місяця.

Для одиноких Терезів цей період дуже хороший. Ви можете прекрасно вибудовувати свої відносини якщо ви когось вже зустріли або можете зустріти на цьому тижні. Також ви можете відродити відносини з колишніми. У сімейних Терезів досить хороший і гармонійний період.

Здоров'я обіцяє бути міцним і гарним, але якщо занадто багато емоцій і перенапруги, можуть початися сильні головні болі, запаморочення, може падати зір. Тому постарайтеся більше відпочивати.

Скорпіони

Для Скорпіонів цей тиждень може бути досить спокійним і врівноваженим. Це період, коли ви можете задуматися над своїм внутрішнім світом.

Гарний час для тих Скорпіонів, хто займається якоюсь прихованої від інших діяльністю. Для тих, хто займається власним ремеслом або психологією, творчістю. Якраз для вас цей період принесе дуже багато задоволення і успіху. Ті Скорпіони, які ведуть досить яскраве життя, особливо є керівниками, це період, коли потрібно думати, що ви говорите. Тому що ваші слова можуть зіграти фатальну для вас роль, особливо якщо ви політики.

Постарайтеся зараз залягти на дно і керувати, як сірий кардинал. Тоді цей період ви зможете використовувати по максимуму, ловлячи удачу. Зараз також дуже добре зайнятися питаннями рідних і близьких. Не забудьте відвідати своїх батьків, зустрітися зі своїми родичами, а у вільний від роботи час, ви будете отримувати масу задоволення, проводячи вдома час під пледом і читаючи улюблену книгу або переглядаючи улюблені фільми.

Хороший період в особистих стосунках для одиноких Скорпіонів. Ви відчуєте себе чудово, а побачення будуть яскравими. Можливе возз'єднання з колишніми, якщо ви цього захочете. У сімейних Скорпіонів можуть бути приємні несподіванки. Ви разом можете поїхати в подорожі або у вас будуть ситуації, які принесуть вам багато радості, особливо ближче до вихідних.

Здоров'я обіцяє бути міцним і гарним, але малорухливий спосіб життя може принести проблеми через скупчення в організмі надлишку рідини. Не допускайте застою в лімфі і бережіть себе від інфекційних захворювань.

Стрільці

Для Стрільців тиждень буде сповнений приємних несподіванок. Всі ті Стрільці, хто в даний момент активно займається своїми проектами, ви будете відчувати, що саме зараз вони набирають свою силу. Ви будете відчувати підтримку своїх друзів, близьких, а також однодумців, підтримку колективу і начальства. Ви будете почувати себе в роботі, як риба в воді. Стрільці, які займаються інформаційними технологіями, ЗМІ, є спікерами, працюють в освітній системі, HR-напрямках, IT - у вас буде незвичайна удача.

Не бійтеся виступати, сміливо проводьте конференції, лекції, тренінги. Ви будете притягати досить велику кількість людей. Постарайтеся висвітлити ті теми, які наболіли або які ви відкладали в довгу шухляду для того, щоб ще раз поговорити про це. Буде дуже багато цікавих зустрічей. Ви можете зустріти тих людей, яких давно не бачили. Це можуть бути ваші однокласники або люди, яких ви не бачили багато років. Можливо, навіть ваші колишні з якими ви можете навіть повернути відносини якщо це вам потрібно.

Знайдуться хороші варіанти з купівлі-продажу нерухомості. Будьте вкрай обережні. Розглядайте ці пропозиції і відкладайте вирішення цих питань на період після 19 жовтня.

До вас можуть приїхати батьки, а може бути ви захочете поїхати і провідати їх.

Зверніть увагу на фінансовий бік. Можуть бути різкі фінансові втрати якщо ви будете необдумано приймати якісь рішення. Не дуже сприятливо купувати автомобілі або якусь оргтехніку. Покупки в цей період можуть мати негативні наслідки в майбутньому. Намагайтеся не витрачати гроші, не вкладатися і бути обережним з приводу якихось кредитів від яких краще відразу відмовитися.

Може бути досить таки спокійний період, як для сімейних, так і для одиноких Стрільців. Що стосується молодих людей, то як раз зараз ви можете бути поміченими завдяки тому, що ви можете провести якусь яскраву фотосесію, сподобаєтеся і з вами почнуть активно знайомитися.

Здоров'я обіцяє бути міцним і гарним, але постарайтеся не застудитися. Варто тепло одягатися. Не навантажуйте ноги і суглоби.

Козероги

Дуже цікавий тиждень буде у Козерогів. Особливо у тих Козерогів, хто хоче кар'єрно зростати або вже є керівником якихось великих проектів і процесів, особливо якщо ви політик. Дуже контрастний період, коли ви можете бути неймовірно залучені в епіцентр якихось дуже потужних подій, які можуть з'являтися на цьому тижні.

Постарайтеся не залишитися без роботи. Тому що вас можуть дуже яскраво і високо підняти, але і сильно обмовити. Постарайтеся максимально делікатно поводитися, обмірковуйте ваші слова і вчинки. І якщо вам даються великі шанси, не варто забувати, що Меркурій ретроградний. Варто бути обережними.

У фінансовій діяльності також може бути дуже великий успіх. Ви можете саме зараз відчути дуже гарний прибуток від розпочатих проектів, від комерційної діяльності. Якщо ви працюєте на когось, ви можете отримати хороший прибуток, премії, бонуси. Вам можуть повернути старі борги.

Для всіх Козерогів, хто працює в ЗМІ, хто працює з інформацією, навчанням, тиждень принесе дуже багато приємних можливостей. Особливо для студентів - це час удачі. Ви можете здати вирішити застарілі ваші проблеми і питання вашого навчання. Не лінуйтеся і вчіться. Знання в майбутньому можуть вам дуже стати в нагоді. Особливо ті, які ви довго не хотіли отримувати і відкладали це на потім.

Зверніть увагу на особисті претензії до себе. На тижні Козероги можуть бути незадоволені самими собою, особливо жінки. Тому постарайтеся саме зараз не робити ніяких складних косметологічних процедур тільки через невпевненість в собі. Це всього лише розташування планет і наступний тиждень буде зовсім інший.

У самотніх Козерогів може бути дуже цікавий період. Саме зараз, несподівано для вас, можуть повернутися колишні. Це на ваш розсуд. Також у вас можуть бути нові знайомства. Вони вам будуть нагадувати колишні відносини. У сімейних Козерогів - абсолютно спокійний період. Постарайтеся посеред тижня не з'ясовувати стосунків з чоловіком з приводу фінансових питань.

У Козерогів хороший період для здоров'я, якщо ви не будете надто завантажувати себе. Можливі головні болі. Зверніть увагу на свій зір. У багатьох можуть виникнути питання з отитом якщо ви будете переохолоджуватися. Бережіть себе і тиждень обіцяє бути досить цікавим.

Водолії

Для Водоліїв тиждень може бути дуже непередбачуваним в плані поїздок. Ви можете несподівано виїхати в іншу країну, особливо якщо це давно вже заплановано. Поїздка обіцяє бути дуже цікавою і захопливою, якщо це відпустка.

Також багато можливостей вам можуть принести і закордонні поїздки ділового характеру, де ви можете закрити дуже багато питань. Єдине "але" - у жодному разі не треба показувати свій характер або йти на конфліктні ситуації. Застосовуючи дипломатію, вміння заручитися підтримкою закордонних партнерів, ви зможете отримати довгострокові контракти. Ви будете себе впевнено і спокійно почувати, все до чого ви давним-давно йшли і напрацьовували на своєму шляху, саме зараз ви відчуєте плоди своєї діяльності. До вас можуть ставиться з великою повагою, чим ви можете скористатися, адже вам потрібна робота на результат. Ви можете повернутися до будь-яких старих питань і неймовірно сприятливо їх вирішити, особливо юридичного характеру.

Фінансові питання будуть йти рівно і спокійно. Ви будете отримувати гарний прибуток. Можливо навіть більший, ніж в будь-який інший період. Можливо, з вами розрахуються або повернуть борги. Ви можете отримати довгоочікуване підвищення заробітної плати або премію. Не варто брати участь в закулісних іграх, плітках, особливо у власному колективі. У жодному разі не варто зараз займатися самокопанням. Це може вас привести до депресії і відвести від дуже вдалого тижня і великих можливостей, які він може вам надати.

Особисте життя в Водоліїв на цьому тижні буде досить спокійним. Сімейні Водолії можуть отримати чудові враження від якихось поїздок на вихідних або подорожей. Головне - не пред'являти зайвих претензій до свого партнера по шлюбу. У самотніх Водоліїв також дуже сприятливий період, де ви можете проявити себе.

Здоров'я обіцяє бути міцним і гарним. Зверніть увагу на поперекову ділянку хребта, намагайтеся не переохолоджувати свої нирки, там також можуть бути питання. Ведіть здоровий спосіб життя.

Риби

Риби на цьому тижні можуть відчути неймовірну гармонію і злитися з природою. Вони можуть вражати неймовірною красою, своїм гарним настроєм. Дуже багато Риб захочуть усамітнитися де-небудь на природі, з'їздити на дачу і зайнятися внутрішніми питаннями.

Риби із задоволенням будуть занурені в такі напрямки, які їм дуже подобаються. Наприклад, духовний шлях розвитку, а також психологія. Якраз ті Риби, які займаються творчістю, психологією можуть мати успіх, і вони можуть в гармонії з самим собою проявляти себе по максимуму. Але події тижня змусять їх трішечки розворушитися. Буде дуже багато напружених питань, які доведеться вирішувати. Швидше за все, це будуть якісь застарілі проблеми і які-небудь речі, які вони так довго відкладали в довгу шухляду. Якраз зараз доведеться це все вирішувати. Тому якщо у вас накопичилися якісь справи на роботі, постарайтеся їх все-таки активно закінчувати. Також це стосується і юридичних питань, і питань пов'язаних з кредитами. Це все потрібно активно вирішувати. Вам потрібно бути обережними в плані висловлювання власних друзів. Це може вам, як то кажуть, обрізати крила. Зараз у вас можуть виникнути з ними досить гострі і напружені ситуації. Якщо ви підете на конфлікти, ви можете розірвати відносини з вашими друзями. Не варто на цьому зараз зациклюватися. Краще активно вирішувати наболілі питання і у вільний від роботи час занурюватися в свій прекрасний світ творчості та духовності.

Це буде досить таки спокійний і хороший період як для сімейних, так і для одиноких Риб. У самотніх Риб буде дуже багато емоцій і бажання познайомитися, піти в світ романтики і прекрасних відносин. Сприятливий період - це вихідні. Обов'язково сходіть на побачення. Можливо, до вас повернуться колишні. У сімейних Риб - досить таки хороший і спокійний період, де ви можете чудово проводити спільно час і відчувати підтримку. Здоров'я обіцяє бути міцним і гарним. Зверніть увагу на ноги, колінні суглоби, стопи. Тут можуть бути невеликі болі, особливо реакція на холодну погоду. Постарайтеся більше утеплятися. У Риб, які страждають варикозом, теж може бути загострення.