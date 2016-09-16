Мэр Лондона поддержал Х.Клинтор: надеюсь, что она победит

С.Хан подчеркнул, что анти-мусульманские взгляды республиканца Дональда Трампа "играют на руку" группировке ИГ.

"Как отец двух дочерей, я думаю, факт того, что главным политиком в мире станет женщина, будет важным сообщением миру, и надеюсь, что она победит", - также заявил он.

Во время своего первого официального визита в США, С.Хан добавил, что является "большим поклонником" Х.Клинтон.



Как сообщал УНН, согласно данным общенационального опроса, кандидат на пост президента США от Демократической партии Х.Клинтон и ее оппонент от республиканцев Д.Трамп пользуются практически одинаковой поддержкой избирателей.