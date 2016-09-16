Мэр Лондона поддержал Х.Клинтор: надеюсь, что она победит
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Первый в истории мусульманин в должности мэра Лондона Садик Хан поддержал кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон в борьбе за пост президента США, передает УНН со ссылкой на Reuters.
С.Хан подчеркнул, что анти-мусульманские взгляды республиканца Дональда Трампа "играют на руку" группировке ИГ.
"Как отец двух дочерей, я думаю, факт того, что главным политиком в мире станет женщина, будет важным сообщением миру, и надеюсь, что она победит", - также заявил он.
Во время своего первого официального визита в США, С.Хан добавил, что является "большим поклонником" Х.Клинтон.
Как сообщал УНН, согласно данным общенационального опроса, кандидат на пост президента США от Демократической партии Х.Клинтон и ее оппонент от республиканцев Д.Трамп пользуются практически одинаковой поддержкой избирателей.