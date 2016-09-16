Мер Лондона підтримав Х.Клінтон: сподіваюся, що вона переможе
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Перший в історії мусульманин на посаді мера Лондона Садік Хан підтримав кандидата від Демократичної партії Хілларі Клінтон в боротьбі за пост президента США, передає УНН з посиланням на Reuters.
С.Хан підкреслив, що анти-мусульманські погляди республіканця Дональда Трампа “грають на руку” угрупованню ІД.
“Як батько двох дочок, я думаю, факт того, що найголовнішим політиком в світі стане жінка, буде важливим повідомленням світу, і сподіваюся, що вона переможе”, — також заявив він.
Під час свого першого офіційного візиту в США, С.Хан додав, що є “великим шанувальником” Х.Клінтон.
Як передавав УНН, згідно з даними загальнонаціонального опитування, кандидат на пост президента США від Демократичної партії Х.Клінтон і її опонент від республіканців Д.Трамп користуються практично однаковою підтримкою виборців.