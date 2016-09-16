Мэр Кропивницкого: случаи избиения депутатов не редкость
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 16 сентября. УНН. Мэр Кропивницкого Андрей Райкович сегодня во время сессии городского совета заявил, что случаи избиения депутатов не редкость, передает корреспондент УНН.
"Случаи избиения депутатов не редкость. Недавно избили депутата Белова, никакой информации по поводу того, кто и для чего это сделал, мы не имеем. Депутаты обеспокоены таким положением вещей", - сказал А.Райкович.
По его словам, это - отрицательная форма политического давления.
Напомним, 16 сентября мужчина устроил схватку с депутатом в горсовете Кропивницкого.