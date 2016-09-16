Мэр Кропивницкого: случаи избиения депутатов не редкость

"Случаи избиения депутатов не редкость. Недавно избили депутата Белова, никакой информации по поводу того, кто и для чего это сделал, мы не имеем. Депутаты обеспокоены таким положением вещей", - сказал А.Райкович.

По его словам, это - отрицательная форма политического давления.

Напомним, 16 сентября мужчина устроил схватку с депутатом в горсовете Кропивницкого.