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Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року
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Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

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Мер Кропивницького: випадки побиття депутатів не є поодинокими

Мер Кропивницького: випадки побиття депутатів не є поодинокими

Київ • УНН

 • 6681 перегляди

КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 16 вересня. УНН. Міський голова Кропивницького Андрій Райкович сьогодні під час сесії міської ради заявив, що випадки побиття депутатів не є поодинокими, передає кореспондент УНН.

"Випадки побиття депутатів не поодинокими. Нещодавно побили депутата Бєлова, ніякої інформації з приводу того, хто і для чого це зробив, ми не маємо. Депутати стурбовані таким станом речей", - сказав А.Райкович.

За його словами, це – негативна форма політичного тиску.

Нагадаємо, 16 вересня чоловік влаштував сутичку з депутатом у міськраді Кропивницького.

Українські Національні Новини

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