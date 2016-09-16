Мер Кропивницького: випадки побиття депутатів не є поодинокими
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 16 вересня. УНН. Міський голова Кропивницького Андрій Райкович сьогодні під час сесії міської ради заявив, що випадки побиття депутатів не є поодинокими, передає кореспондент УНН.
"Випадки побиття депутатів не поодинокими. Нещодавно побили депутата Бєлова, ніякої інформації з приводу того, хто і для чого це зробив, ми не маємо. Депутати стурбовані таким станом речей", - сказав А.Райкович.
За його словами, це – негативна форма політичного тиску.
Нагадаємо, 16 вересня чоловік влаштував сутичку з депутатом у міськраді Кропивницького.