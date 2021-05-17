Мэр Будапешта будет баллотироваться на пост премьер-министра Венгрии
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Мэр столицы Венгрии Гергей Карачонь будет баллотироваться на пост премьер-министра. Об этом пишет УНН со ссылкой на издание ЕurActiv.
Детали
Официальное заявление Карачонь сделал во время выступления в родном городе Ньиртасс. Карачонь заявил, что Венгрия "находится в опасности", делая отсылку на десятилетнее правление действующего премьер-министра Виктора Орбана.
Партия Орбана "Фидес" с 2010 года трижды подряд побеждала на выборах благодаря избирательной системе, которая способствовала крупным партиям, и в то же время не давала возможности для оппозиции.
Ранее венгерская оппозиция заявила, что в этом году она проведет первые в истории страны праймериз (внутрипартийные выборы - ред.), чтобы выбрать общих кандидатов для участия в выборах 2022 года, поскольку это поставит под угрозу более чем десятилетнее правление Орбана.
Корачонь отметил, что сотрудничество оппозиции на этих выборах может послужить основой для свержения Орбана.
Первый тур выборов состоится 18-26 сентября, второй - с 4 по 10 октября.
Добавим, Гергей Корачонь баллотировался в мэры Будапешта от небольшой либеральной партии в 2019 году, таким образом сместив действующего мэра Иштвана Тарлоша, поддерживаемого Орбаном.
Дополнение
В октябре 2020 года Министерство иностранных дел Украины обвинило Будапешт в прямом вмешательстве в местные выборы в Украине.
После чего МИД Украины вручило послу Венгрии в Украине ноту протеста из-за фактов политической агитации венгерских официальных лиц в пользу одной из политических партий.