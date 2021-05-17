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The Guardian

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Мер Будапешта балотуватиметься на пост прем'єр-міністра Угорщини

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 травня. УНН. Мер столиці Угорщини Гергей Карачонь балотуватиметься на пост прем'єр-міністра. Про це пише УНН з посиланням на видання ЕurActiv.

Мер Будапешта балотуватиметься на пост прем'єр-міністра Угорщини

Деталі

Офіційну заяву Карачонь зробив під час виступу в рідному місті Ньіртасс. Карачонь заявив, що Угорщина "знаходиться в небезпеці", роблячи посилання на десятирічне правління чинного прем'єр-міністра Віктора Орбана.

Партія Орбана "Фідес" з 2010 року тричі поспіль перемагала на виборах завдяки виборчій системі, яка сприяла великим партіям, і в той же час не давала можливості для опозиції.

Раніше угорська опозиція заявила, що в цьому році вона проведе перші в історії країни праймеріз (внутрішньопартійні вибори - ред.), щоб вибрати спільних кандидатів для участі у виборах 2022 року, оскільки це поставить під загрозу більш ніж десятирічне правління Орбана.

Корачонь зазначив, що співпраця опозиції на цих виборах може послужити основою для повалення Орбана.

Перший тур виборів відбудеться 18-26 вересня, другий - з 4 по 10 жовтня.

Додамо, Гергей Корачонь балотувався в мери Будапешта від невеликої ліберальної партії в 2019 році, таким чином змістивши чинного мера Іштвана Тарлоша, підтримуваного Орбаном.

Доповнення

У жовтні 2020 року Міністерство закордонних справ України звинуватило Будапешт в прямому втручанні в місцеві вибори в Україні.

Після чого МЗС України вручило послу Угорщини в Україні ноту протесту через факти політичної агітації угорських офіційних осіб на користь однієї з політичних партій.

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