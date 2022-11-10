Мелитополь стал для оккупантов логистическим центром юга, через город активно ездят к фронту - мэр

Цитата

«Мелитополь сегодня для оккупантов - это логистический центр юга Украины. Логистический и административный, именно так они используют наш город», - сказал Федоров.

Он подчеркнул, что российские оккупанты превратили город в руину и свалку.

Кроме того, он напомнил, что последние три дня Крымский мост закрыт на какую-либо профилактику и совсем не пропускает общественный транспорт.

«Если раньше пропускал по одной полосе, то сейчас совсем не пропускает», - отметил Федоров.

По его словам, рашисты пытались несколько раз образовать логистику по железной дороге, но после того, как несколько железнодорожных мостов «устали» благодаря содействию украинских сил сопротивления, ВСУ и спецслужб, железнодорожная логистика также полностью была сломана.

«Сегодня автотранспорт и через город Мелитополь, и по окрестностям Мелитополя ездит регулярно… Поэтому сегодня есть перемещение, как в сторону Херсонского направления, так и в сторону Запорожской линии фронта», – рассказал Федоров.

Дополнение

Разведка Министерства обороны Великобритании сообщала, что российские оккупанты пытаются полностью отремонтировать Крымский мост, но вряд ли это удастся сделать раньше сентября 2023 года.

Утром 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв.