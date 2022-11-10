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Мелітополь став для окупантів логістичним центром півдня, через місто активно їздять до фронту - мер

Мелітополь став для окупантів логістичним центром півдня, через місто активно їздять до фронту - мер

Київ • УНН

 • 3671140 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Тимчасово захоплений окупантами Мелітополь Запорізької області на сьогодні для росіян логістичний та адміністративний центр півдня України. Рашисти активно через місто їздять в бік Херсонського напрямку та в бік Запорізької лінії фронту. Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Мелітополь на сьогодні для окупантів - це логістичний центр півдня України. Логістичний та адміністративний, саме так вони використовують наше місто», - сказав Федоров.

Він наголосив, що російські окупанти перетворили місто в руїну та звалище.

Окрім того, він нагадав, що останні три дні Кримський міст закритий на якусь профілактику й зовсім не пропускає громадський транспорт.

«Якщо раніше пропускав по одній полосі, то зараз зовсім не пропускає», - зазначив Федоров.

За його словами, рашисти намагалися декілька разів утворити логістику залізною дорогою, але після того, як декілька залізничних мостів «втомилися» завдяки сприянню українських сил супротиву, ЗСУ та спецслужб, залізнодорожна логістика також повністю була зламана.

«Сьогодні автотранспорт і через місто Мелітополь, і по околицях Мелітополя їздить регулярно… Тому сьогодні є переміщення, як в бік Херсонського напрямку, так і в бік Запорізької лінії фронту», - розповів Федоров.

Доповнення

Розвідка Міністерства оборони Великої Британії повідомляла, що російські окупанти намагаються повністю відремонтувати Кримський міст, але навряд чи це вдасться зробити раніше вересня 2023 року.

Вранці 8 жовтня на Кримському мосту стався вибух.

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