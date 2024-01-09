Медведев заговорил о "майдане" в Берлине на фоне забастовок фермеров

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев начал говорить о "майдане" в Германии из-за протестов немецких фермеров и увеличения финансовой поддержки Украины. Об этом Медведев написал в своем аккаунте в соцсети Х (бывший Twitter), передает УНН.

Забастовки в Германии: фермеры заблокировали значительную часть страны. Субсидии закончились, а астрономические суммы, потраченные на Украину, все еще растут написал Медведев.

Медведев заявил, что Берлин - один из основных спонсоров Киева, и если протесты продолжатся, то в Германии может произойти "майдан".

Контекст

В Германии началась неделя забастовок, которая была организована Немецким крестьянским союзом. Фермеры заблокировали дороги, протестуя против сокращения налоговых льгот. Из-за забастовок завод Volkswagen в нижнесаксонском Эмдене (Германия) прекратил свою работу. Митингующие заблокировали все подъезды к предприятию, в результате рабочие не смогли добраться до места работы.

медведев заявил, что угроза войны между рф и НАТО как никогда реальна