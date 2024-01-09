Медведев заговорил о "майдане" в Берлине на фоне забастовок фермеров
Киев • УНН
Дмитрий Медведев предполагает, что Германия может столкнуться с "Майданом" из-за протестов фермеров и роста финансовой поддержки Украины. Забастовки сорвали работу завода Volkswagen в Германии.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев начал говорить о "майдане" в Германии из-за протестов немецких фермеров и увеличения финансовой поддержки Украины. Об этом Медведев написал в своем аккаунте в соцсети Х (бывший Twitter), передает УНН.
Забастовки в Германии: фермеры заблокировали значительную часть страны. Субсидии закончились, а астрономические суммы, потраченные на Украину, все еще растут
Медведев заявил, что Берлин - один из основных спонсоров Киева, и если протесты продолжатся, то в Германии может произойти "майдан".
Контекст
В Германии началась неделя забастовок, которая была организована Немецким крестьянским союзом. Фермеры заблокировали дороги, протестуя против сокращения налоговых льгот. Из-за забастовок завод Volkswagen в нижнесаксонском Эмдене (Германия) прекратил свою работу. Митингующие заблокировали все подъезды к предприятию, в результате рабочие не смогли добраться до места работы.
медведев заявил, что угроза войны между рф и НАТО как никогда реальна08 декабрь 2023, 11:31 • 27236 просмотров
Медведев заговорил о "майдане" в Берлине на фоне забастовок фермеров
Дмитрий Медведев предполагает, что Германия может столкнуться с "Майданом" из-за протестов фермеров и роста финансовой поддержки Украины. Забастовки сорвали работу завода Volkswagen в Германии.
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