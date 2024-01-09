Медведєв заговорив про «майдан» у Берліні на тлі страйків фермерів
Київ • УНН
Дмитро Медведєв припускає, що Німеччина може зіткнутися з "Майданом" через протести фермерів і зростання фінансової підтримки України. Страйки зірвали роботу заводу Volkswagen у Німеччині.
Заступник голови Ради безпеки росії Дмитро Медведєв почав говорити про "майдан" у Німеччині через протести німецьких фермерів та збільшення фінансової підтримки Україні. Про це Медведєв написав у своєму акаунті в соцмережі Х (колишній Twitter), передає УНН.
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Медведєв заявив, що Берлін — один із основних спонсорів Києва, і якщо протести продовжаться, то в Німеччині може відбутися "майдан".
Контекст
У Німеччині розпочався тиждень страйків, який був організований Німецьким селянським союзом. Фермери заблокували дороги, протестуючи проти скорочення податкових пільг. Через страйки завод Volkswagen у нижнесаксонському Емдені (Німеччина) припинив свою роботу. Мітингувальники заблокували всі під'їзди до підприємства, в результаті робітники не змогли дістатися місця роботи.
медведєв заявив, що загроза війни між рф та НАТО як ніколи реальна08.12.23, 13:31 • 29179 переглядiв