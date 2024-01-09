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Медведєв заговорив про «майдан» у Берліні на тлі страйків фермерів

Медведєв заговорив про «майдан» у Берліні на тлі страйків фермерів

Київ • УНН

 • 28969 перегляди

Дмитро Медведєв припускає, що Німеччина може зіткнутися з "Майданом" через протести фермерів і зростання фінансової підтримки України. Страйки зірвали роботу заводу Volkswagen у Німеччині.

Заступник голови Ради безпеки росії Дмитро Медведєв почав говорити про "майдан" у Німеччині через протести німецьких фермерів та збільшення фінансової підтримки Україні. Про це Медведєв написав у своєму акаунті в соцмережі Х (колишній Twitter), передає УНН.

Страйки в Німеччині: фермери заблокували значну частину країни. Субсидії закінчилися, а астрономічні суми, витрачені на Україну, все ще зростають

написав Медведєв.

Медведєв заявив, що Берлін — один із основних спонсорів Києва, і якщо протести продовжаться, то в Німеччині може відбутися "майдан".

Контекст

У Німеччині розпочався тиждень страйків, який був організований Німецьким селянським союзом. Фермери заблокували дороги, протестуючи проти скорочення податкових пільг. Через страйки завод Volkswagen у нижнесаксонському Емдені (Німеччина) припинив свою роботу. Мітингувальники заблокували всі під'їзди до підприємства, в результаті робітники не змогли дістатися місця роботи.

медведєв заявив, що загроза війни між рф та НАТО як ніколи реальна08.12.23, 13:31 • 29179 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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