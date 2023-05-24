Медведчука лишили права заниматься адвокатской деятельностью
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Дисциплинарная палата КДКА Киевской области лишила подозреваемого в госизмене экс-нардепа Виктора Медведчука права на занятие адвокатской деятельностью. Об этом сообщил основатель адвокатского бюро Роман Тытыкало в Facebook, передает УНН.
Цитата
«Медведчук больше не адвокат! Историческая справедливость свершилась! Только что Дисциплинарная палата КДКА Киевской области только что удовлетворила нашу с Ильей Костиным жалобу и лишила Медведчука права на занятие адвокатской деятельностью», - написал Тытыкало.
По его словам, работа по лишению Медведчука права заниматься адвокатской деятельностью началась еще в 2016 году.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Руководитель АРМА рассказал, когда смогут продать арестованную яхту Медведчука
Ранее
8 октября 2021 года народному депутату Виктору Медведчуку сообщили о подозрении относительно государственной измены и содействия деятельности террористической организации. 12 октября ему избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, из-под которого он сбежал после начала полномасштабной войны.
В апреле прошлого года СБУ задержала Виктора Медведчука, после чего его отправили под стражу. В сентябре его передали россии в рамках обмена пленными. Вместе с тем, в СБУ отметили, что это не помешает дальнейшему рассмотрению его дела в суде.