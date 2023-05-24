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Медведчука позбавили права займатися адвокатською діяльністю

Медведчука позбавили права займатися адвокатською діяльністю

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 травня. УНН. Дисциплінарна палата КДКА Київської області позбавила підозрюваного у держзраді екснардепа Віктора Медведчука права на зайняття адвокатською діяльністю. Про це повідомив засновник адвокатського бюро Роман Титикало у Facebook, передає УНН.

Цитата

«Медведчук більше не адвокат! Історична справедливість відбулась! Щойно Дисциплінарна палата КДКА Київської області щойно задовольнила нашу з Ілля Костін скаргу та позбавила Медведчука права на зайняття адвокатською діяльністю», - написав Титикало.

За його словами, роботу щодо позбавлення Медведчука права займатися адвокатською діяльністю розпочалася ще у 2016 році.

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8 жовтня 2021 року народному депутату Віктору Медведчуку повідомили про підозру щодо державної зради та сприяння діяльності терористичної організації. 12 жовтня йому обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, з-під якого він втік після початку повномасштабної війни.

У квітні минулого року СБУ затримала Віктора Медведчука, після чого його відправили під варту. У вересні його передали росії в рамках обміну полоненими. Разом з тим, в СБУ зазначили, що це не зашкодить подальшому розгляду його справи в суді.

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