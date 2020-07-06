Медсестра умерла от коронавируса в Кропивницком
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. В Кропивницком от коронавирусной болезни (COVID-19) умерла 69-летняя младшая медсестра. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Кировоградской облгосадминистрации.
"От осложнений, вызванных коронавирусом, умерла 69-летняя кропивничанка. Женщина работала младшей сестрой в кабинете УЗИ в областной больнице", - сообщили в пресс-службе.
Также в областном центре обнаружили еще один новый случай заболевания COVID-19. Заразилась 79-летняя жительница. Сейчас она находится на госпитализации в Центральной городской больнице.
В то же время, в Кропивницком от коронавируса выздоровела 47-летняя женщина.
Напомним, в столице за период пандемии коронавирусной болезни COVID-19 заболели 660 медработников.