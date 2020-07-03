В Києві за період пандемії захворіли 660 медиків
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. У столиці за період пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 захворіли 660 медичних працівників. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив на брифінгу у п’ятницю, передає кореспондент УНН.
“За останній місяць кількість випадків коронавірусу серед них зменшилася на 2%. Усього за період пандемії на COVID-19 захворіли 660 столичних медпрацівників. Переважна більшість з них інфікувалися на роботі”, — сказав Кличко.
З його слів, 20 інфікованих медиків сьогодні лікуються в стаціонарах міських лікарень, одужали 439 медпрацівників — понад 65% від загального числа медиків, які захворіли.
Як повідомляв УНН, у Збройних силах України за минулу добу зафіксовано 9 випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19.