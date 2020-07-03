За добу у Збройних силах України виявили ще 9 випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. У Збройних силах України за минулу добу зафіксовано 9 випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Про це інформує командування Медичних сил Збройних Сил України, передає УНН.
"Станом на 10:00 3 липня у Збройних Силах України хворіють 166 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужала – 351 особа, летальних випадків – 5", - повідомили у командуванні.
Повідомляється також, що наразі на ізоляції, у тому числі самоізоляції, перебувають 515 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчих три доби – 182 особи.
"За минулу добу зареєстровано 9 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них, 1 військовослужбовець перебуває на лікуванні у Хмельницькій міській інфекційній лікарні. Стан здоров’я пацієнта задовільний, отримує необхідне лікування. На лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходяться 8 осіб (Львівська область – 4 військовослужбовці, Київська – 3 військовослужбовці та Вінницька – 1 військовослужбовець)", - зазначили у ЗСУ.
Повідомляється, що стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.
Як повідомлялося в УНН, в Україні на 8:40 3 липня зафіксовано вже 46,7 тисячі випадків коронавірусного захворювання COVID-19, нових випадків, як і добою раніше - понад 800.