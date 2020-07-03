За сутки в Вооруженных силах Украины обнаружили еще 9 случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки зафиксировано 9 случаев заболевания коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
"По состоянию на 10:00 3 июля в Вооруженных Силах Украины болеют 166 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровел - 351 человек, летальных случаев - 5", - сообщили в командовании.
Сообщается также, что в настоящее время на изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 515 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня - 182 человека.
"За прошедшие сутки зарегистрировано 9 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них 1 военнослужащий находится на лечении в Хмельницкой городской инфекционной больнице. Состояние здоровья пациента удовлетворительное, получает необходимое лечение. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 8 человек (Львовская область - 4 военнослужащих, Киевская - 3 военнослужащих и Винницкая - 1 военнослужащий)", - отметили в ВСУ.
Сообщается, что состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.
Как сообщалось в УНН, в Украине на 8:40 3 июля зафиксировано уже 46,7 тысячи случаев коронавирусного заболевания COVID-19, новых случаев, как и сутками ранее - более 800.