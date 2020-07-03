В Киеве за период пандемии заболели 660 медиков
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. В столице за период пандемии коронавирусной болезни COVID-19 заболели 660 медицинских работников. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил на брифинге в пятницу, передает корреспондент УНН.
“За последний месяц количество случаев коронавируса среди них уменьшилось на 2%. Всего за период пандемии на COVID-19 заболели 660 столичных медработников. Подавляющее большинство из них заразились на работе”, — сказал Кличко.
По его словам, 20 инфицированных медиков сегодня лечатся в стационарах городских больниц, выздоровели 439 медработников — более 65% от общего числа медиков, заболели.
Как сообщал УНН, в Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки зафиксировано 9 случаев заболевания коронавирусной болезни COVID-19.