Медсестра померла від коронавірусу в Кропивницькому

"Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померла 69-річна кропивничанка. Жінка працювала молодшою сестрою в кабінеті УЗД в обласній лікарні", - повідомили в пресслужбі.

Також в обласному центрі виявили ще один новий випадок захворювання на COVID-19. Інфікувалася 79-річна мешканка. Наразі вона перебуває на госпіталізації в Центральній міській лікарні.

Водночас, у Кропивницькому від коронавірусу одужала 47-річна жінка.

Нагадаємо, у столиці за період пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 захворіли 660 медпрацівників.