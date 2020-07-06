Медсестра померла від коронавірусу в Кропивницькому
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. У Кропивницькому від коронавірусної хвороби (COVID-19) померла 69-річна молодша медсестра. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Кіровоградської облдержадміністрації.
"Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померла 69-річна кропивничанка. Жінка працювала молодшою сестрою в кабінеті УЗД в обласній лікарні", - повідомили в пресслужбі.
Також в обласному центрі виявили ще один новий випадок захворювання на COVID-19. Інфікувалася 79-річна мешканка. Наразі вона перебуває на госпіталізації в Центральній міській лікарні.
Водночас, у Кропивницькому від коронавірусу одужала 47-річна жінка.
Нагадаємо, у столиці за період пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 захворіли 660 медпрацівників.