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19 березня, 18:42 • 102379 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 145118 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 121110 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 135343 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 139155 перегляди

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Медсестра померла від коронавірусу в Кропивницькому

Медсестра померла від коронавірусу в Кропивницькому

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 липня. УНН. У Кропивницькому від коронавірусної хвороби (COVID-19) померла 69-річна молодша медсестра. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Кіровоградської облдержадміністрації.

"Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померла 69-річна кропивничанка. Жінка працювала молодшою сестрою в кабінеті УЗД в обласній лікарні", - повідомили в пресслужбі.

Також в обласному центрі виявили ще один новий випадок захворювання на COVID-19. Інфікувалася 79-річна мешканка. Наразі вона перебуває на госпіталізації в Центральній міській лікарні.

Водночас, у Кропивницькому від коронавірусу одужала 47-річна жінка.

Нагадаємо, у столиці за період пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 захворіли 660 медпрацівників.

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