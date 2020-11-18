Медреабилитация военных: в Кабмине решили обновить соглашение со структурой НАТО

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КИЕВ. 18 ноября. УНН. Во вторник под председательством заместителя министра социальной политики Украины Виталия Музыченко состоялось очередное заседание Координационного совета Трастового Фонда НАТО по физической реабилитации военнослужащих, раненых в антитеррористической операции. По результатам было решено обновить имплементационное соглашение между КМУ и Организацией НАТО по поддержке и поставке касательно реализации сотрудничества в области медицинской реабилитации, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Минсоц.

"По результатам заседания КСТФ НАТО принято решение об обновлении Имплементационного соглашения между Кабинетом Министров Украины и Организацией НАТО по поддержке и поставке по реализации сотрудничества в области медицинской реабилитации, утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от 3 февраля 2016 года №49, с целью актуализации задач и инициатив в сфере медицинской помощи и реабилитации участников антитеррористической операции, а также по обеспечению медицинских центров в Украине надлежащими средствами оказания соответствующих реабилитационных услуг", - сообщили в пресс-службе.

Также сообщается, что на заседании был рассмотрен широкий круг вопросов, в частности относительно поставок медицинского оборудования для реабилитационных учреждений Украины, закупок вспомогательных устройств для травмированных участников АТО и реабилитации в форме физиотерапии раненых украинских военнослужащих, женщин и гражданского персонала сектора безопасности и обороны в Республике Болгария.

Также было обсуждено продление срока реализации проекта "Профессиональная подготовка и обучение специалистов по протезированию/ортезированию в Украине".

"Подготовка отечественных специалистов по протезированию/ортезированию согласно требованиям международных стандартов для обеспечения современными протезами военнослужащих является эффективным механизмом, и в будущем будет способствовать производству современных протезов, эндопротезов для лиц с инвалидностью по всей Украине", - подчеркнул Музыченко.

Напомним, по данным Министерства обороны, Украина является крупнейшим получателем помощи НАТО, которую предоставляют государствам-партнерам в рамках трастовых фондов Альянса. За 6 лет Украина получила помощь на сумму более 490 млн долларов.

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