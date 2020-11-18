Медреабілітація військових: у Кабміні вирішили оновити угоду із структурою НАТО

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КИЇВ. 18 листопада. УНН. У вівторок під головуванням заступника міністра соціальної політики України Віталія Музиченка відбулося чергове засідання Координаційної ради Трастового Фонду НАТО з фізичної реабілітації військовослужбовців, поранених в антитерористичній операції. За результатами було вирішено оновити Імплементаційну угоду між КМУ та Організацією НАТО з підтримки та постачання щодо реалізації співробітництва у галузі медичної реабілітації, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби Мінсоцу.

"За результатами засідання КРТФ НАТО прийнято рішення про оновлення Імплементаційної угоди між Кабінетом Міністрів України та Організацією НАТО з підтримки та постачання щодо реалізації співробітництва в галузі медичної реабілітації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2016 року № 49, з метою актуалізації завдань та ініціатив у сфері медичної допомоги і реабілітації учасників антитерористичної операції, а також щодо забезпечення медичних центрів в Україні належними засобами надання відповідних реабілітаційних послуг", - повідомили у пресслужбі.

Також повідомляється, що на засіданні було розглянуто широке коло питань, зокрема стосовно постачання медичного обладнання для реабілітаційних установ України, закупівлі допоміжних пристроїв для травмованих учасників АТО та реабілітації у формі фізіотерапії поранених українських військовослужбовців, жінок і цивільного персоналу сектору безпеки і оборони у Республіці Болгарія.

Також було обговорено подовження строку реалізації проекту "Професійна підготовка і навчання фахівців з протезування/ортезування в Україні".

"Підготовка вітчизняних фахівців з протезування/ортезування згідно вимог міжнародних стандартів для забезпечення сучасними протезами військовослужбовців є ефективним механізмом, і у майбутньому сприятиме виробництву сучасних протезів, ендопротезів для осіб з інвалідністю по всій Україні", - наголосив Музиченко.

Нагадаємо, за даними Міністерства оборони, Україна є найбільшим отримувачем допомоги НАТО, яку надають державам-партнерам у рамках трастових фондів Альянсу. За 6 років Україна отримала допомоги на суму понад 490 млн доларів.

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