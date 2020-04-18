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Медики в областях начали проводить телемосты с коллегами из Китая по противодействию COVID-19

Медики в областях начали проводить телемосты с коллегами из Китая по противодействию COVID-19

Киев  •  УНН

 • 12480 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Впервые в Украине с начала эпидемии COVID-19 состоялся телемост с китайскими медиками. Его организовали в Днепропетровской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской ОГА.

"Медикам с других стран, которые имеют значительные наработки в борьбе с COVID-19, есть чем поделиться с украинскими коллегами. Уже провели онлайн-встречи с врачами Израиля и Италии. Сегодня организовали видеоконференцию с Китаем. Планируем провести целую серию таких телемостов. Чтобы создать базу экспертных знаний для медиков всей Украине. Сейчас Китай - едва ли не единственная страна, которая остановила распространение эпидемии. Ее опыт неоценим", - сообщил председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко.

Отмечается, что к телемосту присоединились онлайн около тысячи медиков Днепропетровской области. Среди них - врачи госпитальных баз, семейные доктора, ученые.

"Китайские коллеги стали первыми, кому пришлось столкнуться с новым вирусом. Они могут поделиться приобретенным большим опытом в лечении болезни и противодействии эпидемии. Посоветовались по организации и срокам карантина. Обсудили и гипотезы относительно специфики природы нового вируса. Это крайне важно для прогнозирования дальнейшей эпидемиологической ситуации в мире", - сказал директор департамента здравоохранения облгосадминистрации Валерий Сердюк.

Профессиональные консультации на эту тему медики Днепропетровской области получали от команды коллег из Пекинского госпиталя Чаоянг. Все они побывали на передовой борьбы с опасным вирусом.

Ранее глава Минздрава Степанов заявлял, что телемост между медиками Украины и Китая по COVID-19 состоится на днях.

Напомним, вспышку коронавируса в Першотравенске в Днепропетровской области, где большое количество больных обнаружили среди посетителей одной из церквей, удалось остановить.

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