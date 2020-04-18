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Медики в областях почали проводити телемости із колегами з Китаю з протидії COVID-19

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КИЇВ. 18 квітня. УНН. Вперше в Україні з початку епідемії COVID-19 відбувся телеміст із китайськими медиками. Його організували на Дніпропетровщині. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Дніпропетровської ОДА.

“Медикам із інших країн, які мають значні напрацювання у боротьбі з COVID-19, є чим поділитися з українськими колегами. Вже провели онлайн-зустрічі з лікарями Ізраїлю та Італії. Сьогодні організували відеоконференцію з Китаєм. Плануємо провести цілу серію таких телемостів. Аби створити базу експертних знань для медиків всієї України. Наразі Китай — чи не єдина країна, яка зупинила розповсюдження епідемії. Її досвід неоціненний”, — повідомив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко.

Зазначається, що до телемосту приєдналися онлайн близько тисячі медиків Дніпропетровщини. Серед них — лікарі госпітальних баз, сімейні доктори, вчені.

“Китайські колеги стали першими, кому довелося стикнутися з новим вірусом. Вони можуть поділитися набутим великим досвідом у лікуванні хвороби та протидії епідемії. Порадилися щодо організації та термінів карантину. Обговорили й гіпотези стосовно специфіки природи нового вірусу. Це вкрай важливо для прогнозування подальшої епідеміологічної ситуації у світі”, — сказав директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Валерій Сердюк.

Фахові консультації на злободенну тему медики Дніпропетровщини отримували від команди колег із Пекінського госпіталю Чаоянг. Всі вони побували на передовій боротьби з небезпечним вірусом.

Раніше голова МОЗ Степанов заявляв, що телеміст між медиками України та Китаю щодо COVID-19 відбудеться днями.

Нагадаємо, спалах коронавірусу в Першотравенську на Дніпропетровщині, де велику кількість хворих виявили серед відвідувачів однієї із церков, вдалося зупинити. 

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