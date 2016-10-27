Медицинское страхование будет способствовать появлению конкуренции на рынке медуслуг - А.Роханский

"Введение страховой медицины, так как это видят сегодня в Минздраве, породит конкуренцию на рынке медицинских услуг. Конкуренция будет заключаться в том, кто получит средства из будущего государственного фонда медицинского страхования: или коммунальное учреждение, или амбулатория семейной медицины, созданная объединением семейных врачей, или же единолично физическое лицо-предприниматель врач", - отметил он.

Также А.Роханский убежден, что медицинское страхование будет стимулировать развитие частного сектора.

"Эта конкуренция, она будет еще и стимулировать развитие частного сектора, который сможет привлечь инвестиции, или же предоставить те услуги, которых не было раньше, в которых есть насущная необходимость", - убежден он.

А.Роханский отметил, что Украина должна ориентироваться на опыт Германии, поскольку именно эта страна имеет самую продолжительную историю медицинского страхования. На сегодня в Германии прекратили свое существование те учреждения здравоохранения, которые в условиях конкуренции не смогли обеспечить своих граждан качественными медуслугами.

"То, что предлагается сегодня, оно очень похоже на немецкую форму конкуренции. Когда в свое время там были такие социалистические поликлиники, которые остались им из советского прошлого. Они также создавали конкуренцию между частными практиками и поликлиниками. И эволюционно те поликлиники, которые выжили, они до сих пор есть. И те, которые были не эффективны, не могли оказывать современную помощь, они закончили свое существование как юрлица", - резюмировал он.

Напомним, Верховной Раде рекомендовали законопроект об общеобязательном социальном медицинском страховании.

Также напомним, как сообщал УНН, по словам президента Национальной академии медицинских наук Виталия Цимбалюка, в Украине со временем появились возможности государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения.