Медицинское страхование будет способствовать появлению конкуренции на рынке медуслуг - А.Роханский
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Введение страховой медицины позволит совместить свободную конкуренцию и государственное регулирование с целью решения интересов граждан как на региональном уровне, так и на уровне страны в целом. Об этом сообщил УНН врач Андрей Роханский.
"Введение страховой медицины, так как это видят сегодня в Минздраве, породит конкуренцию на рынке медицинских услуг. Конкуренция будет заключаться в том, кто получит средства из будущего государственного фонда медицинского страхования: или коммунальное учреждение, или амбулатория семейной медицины, созданная объединением семейных врачей, или же единолично физическое лицо-предприниматель врач", - отметил он.
Также А.Роханский убежден, что медицинское страхование будет стимулировать развитие частного сектора.
"Эта конкуренция, она будет еще и стимулировать развитие частного сектора, который сможет привлечь инвестиции, или же предоставить те услуги, которых не было раньше, в которых есть насущная необходимость", - убежден он.
А.Роханский отметил, что Украина должна ориентироваться на опыт Германии, поскольку именно эта страна имеет самую продолжительную историю медицинского страхования. На сегодня в Германии прекратили свое существование те учреждения здравоохранения, которые в условиях конкуренции не смогли обеспечить своих граждан качественными медуслугами.
"То, что предлагается сегодня, оно очень похоже на немецкую форму конкуренции. Когда в свое время там были такие социалистические поликлиники, которые остались им из советского прошлого. Они также создавали конкуренцию между частными практиками и поликлиниками. И эволюционно те поликлиники, которые выжили, они до сих пор есть. И те, которые были не эффективны, не могли оказывать современную помощь, они закончили свое существование как юрлица", - резюмировал он.
Напомним, Верховной Раде рекомендовали законопроект об общеобязательном социальном медицинском страховании.
Также напомним, как сообщал УНН, по словам президента Национальной академии медицинских наук Виталия Цимбалюка, в Украине со временем появились возможности государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения.