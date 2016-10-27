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Медичне страхування сприятиме появі конкуренції на ринку медпослуг - А.Роханський

Медичне страхування сприятиме появі конкуренції на ринку медпослуг - А.Роханський

Київ • УНН

 • 12063 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Запровадження страхової медицини дозволить поєднати вільну конкуренцію та державне регулювання з метою вирішення інтересів громадян як на регіональному рівні, так і на рівні країни загалом. Про це УНН повідомив лікар Андрій Роханський.

"Запровадження страхової медицини, так як це бачать сьогодні у МОЗ, породить конкуренцію на ринку медичних послуг. Конкуренція буде полягати у тому, хто отримає кошти із майбутнього державного фонду медичного страхування: чи то буде комунальний заклад, чи то буде амбулаторія сімейної медицини, яка створена об'єднанням сімейних лікарів, чи ж одноосібно фізична особа-підприємець лікар", - зауважив він.

Також А.Роханський переконаний, що медичне страхування стимулюватиме розвиток приватного сектору.

"Ця конкуренція, вона буде ще й симулювати розвиток приватного сектору, який зможе залучити інвестиції, чи ж надати ті послуги, яких не було раніше, у яких стоїть нагальна потреба", - переконаний він.

А.Роханський зазначив, що Україна має орієнтуватися на досвід Німеччини, бо саме ця країна має найтривалішу історію медичного страхування. На сьогодні у Німеччині припинили своє існування ті заклади охорони здоров'я, які в умовах конкуренції не змогли забезпечити своїх громадян якісними медпослугами.

"Те, що пропонується сьогодні, воно дуже схоже на німецьку форму конкуренції. Коли у свій час там були такі соціалістичні поліклініки, які лишились їм із радянського минулого. Вони також створювали конкуренцію між приватними практиками і поліклініками. І еволюційно ті поліклініки, які вижили, вони досі є. І ті, які були не ефективні, які не могли надавати сучасну допомогу, вони закінчили своє існування як юрособи", - резюмував він.

Нагадаємо, Верховній Раді рекомендували законопроект про загальнообов'язкове соціальне медичне страхування.

Також нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами президента Національної академії медичних наук Віталія Цимбалюка, в Україні згодом з'явилися можливості державно-приватного партнерства у сфері охорони здоров'я.

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