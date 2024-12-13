Мечта, ставшая реальностью: индийский чемпион мира по шахматам поблагодарил Магнуса Карлсена
Киев • УНН
Гукеш Доммараджу победил китайца Дин Лирена и стал самым молодым чемпионом мира по шахматам в истории в возрасте 18 лет. Индийский вундеркинд получил призовые в размере 2,5 миллиона долларов и стал вторым индийцем-чемпионом после Ананда.
Индийский подросток исполнил свою мечту вернуть Индии титул чемпиона мира по шахматам и поблагодарил Мангуса Карлсена за победу в чемпионате, пишет УНН со ссылкой на Independent.
детали
Индийский вундеркинд, по имени Гукеш Доммараджу поблагодарил Мангуса Карлсена за победу, которая принесла ему титул чемпиона мира по шахматам. 18-летний Доммараджу победил действующего чемпиона Дин Лирен из Китая в Сингапуре и стал 18-м безоговорочным чемпионом мира в истории.
Он также стал самым молодым чемпионом в истории, взяв этот титул у российского гроссмейстера Гарри Каспарова, которому было 22 года, когда он победил в 1985 году.
Доммараджу расплакался после того, как Лирен подал руку в знак освобождения, и ушел прочь, разочарованно качая головой.
После победы, Доммараджу сказал, что его путь «только начался», и его цель «играть на самом высоком уровне как можно дольше».
То, что я стал чемпионом мира, не означает, что я лучший игрок в мире. Очевидно, есть Магнус Карлсен, и он всегда будет для меня мотиватором
В семилетнем возрасте Доммараджу следил, как Карлсен победил Вишванатана Ананда как чемпиона мира. Матч 2013 года проходил в родном городе Доммараджу - Ченнаи, и парень был среди зрителей.
«Я был на трибунах и я думал, что было бы классно оказаться там однажды», - сказал он.
И когда Магнус победил, я подумал, что действительно хотел вернуть титул Индии, и эта мечта, которая у меня была более 10 лет назад, была самым важным делом моей жизни
Доммараджу сказал, что ему понадобилась минута, чтобы осознать ошибку.
Сначала я не видел, что выиграю. Когда я понял, что побеждаю, это был лучший момент в моей жизни
Эта победа сделала его вторым индийцем, получившим титул после Ананда.
«Это момент гордости для шахмат, момент гордости для Индии, - написал на X господин Ананд, наставник подростка. Для меня это очень личный момент гордости».
Поздравляю Гукеша Д. с его выдающимся достижением. Это результат его непревзойденного таланта, упорного труда и непоколебимой решимости
Справка
Доммараджу родился в южном мегаполисе Ченнаи, шахматной столице Индии. Однако он не происходил из семьи шахматистов.
Его отец - хирург, а мать - профессор медицины. Только после того, как он был зачислен на уроки шахмат в школе, его талант стал очевидным, и его тренеры призвали его семью отдать его на профессиональное обучение.
В 2019 году он учился в средней школе, когда стал шахматным гроссмейстером, третьим самым молодым в истории.
Его победа на чемпионате мира принесла ему приз в размере 2,5 миллиона долларов (1,96 миллиона фунтов стерлингов).
Напомним
В октябре 2024 года 67-летняя киевлянка Любовь Жильцова-Лысенко выиграла чемпионат мира по шахматам среди женщин с нарушениями зрения в Индии. Она набрала максимальные 9 очков из 9 возможных, получив свой 12-й титул чемпионки мира.