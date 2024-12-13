Мечта, ставшая реальностью: индийский чемпион мира по шахматам поблагодарил Магнуса Карлсена

ukenru
Эксклюзив
"Гордость российского оборонпрома": украинские военные уничтожили российских танков Т-90М на более 200 млн долларов
08:08 • 67731 просмотра

"Гордость российского оборонпрома": украинские военные уничтожили российских танков Т-90М на более 200 млн долларов

Эксклюзив
Государство и громады должны обеспечить доступность медицины для ВПЛ - эксперт
 • 113002 просмотра

Государство и громады должны обеспечить доступность медицины для ВПЛ - эксперт

Эксклюзив
На сайте госдумы появился баннер "Страны рф не существует": как ГУР "поздравило" россиян с днем конституции
 • 125925 просмотра

На сайте госдумы появился баннер "Страны рф не существует": как ГУР "поздравило" россиян с днем конституции

Эксклюзив
Без лендлиза в оборонном бюджете США: эксперт объяснил, что это означает для Украины
 • 129705 просмотра

Без лендлиза в оборонном бюджете США: эксперт объяснил, что это означает для Украины

Эксклюзив
Минагро ожидает рекордные 24,5 млрд долларов выручки от агроэкспорта
 • 134114 просмотра

Минагро ожидает рекордные 24,5 млрд долларов выручки от агроэкспорта

Эксклюзив
Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес
 • 201185 просмотра

Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес

Эксклюзив
Новогодний стол в этом году подорожает ориентировочно на 15-17%
 • 150273 просмотра

Новогодний стол в этом году подорожает ориентировочно на 15-17%

Эксклюзив
Урок усвоен. "Мама АРМА" Дума не хочет повторить судьбу генпрокурора Костина в скандале с фиктивной инвалидностью
 • 200602 просмотра

Урок усвоен. "Мама АРМА" Дума не хочет повторить судьбу генпрокурора Костина в скандале с фиктивной инвалидностью

Эксклюзив
Бесплатная стоматология в Броварах: как работает программа для льготных категорий
 • 128188 просмотра

Бесплатная стоматология в Броварах: как работает программа для льготных категорий

Эксклюзив
Ограничения на переводы до 50 тыс. грн: эксперт объяснил, как это изменит финансовые операции в Украине
 • 113785 просмотра

Ограничения на переводы до 50 тыс. грн: эксперт объяснил, как это изменит финансовые операции в Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Си Цзиньпин не приедет на инаугурацию Трампа

Си Цзиньпин не приедет на инаугурацию Трампа

 • 107725 просмотра
В Крыму задержали двух железнодорожников по подозрению в шпионаже в пользу Украины - "АТЭШ"

В Крыму задержали двух железнодорожников по подозрению в шпионаже в пользу Украины - "АТЭШ"

 • 102117 просмотра
"Ведьмак 4" или уже лучше сказать ведьмачка? Разработчики показали трейлер к игре

"Ведьмак 4" или уже лучше сказать ведьмачка? Разработчики показали трейлер к игре

07:59 • 38400 просмотра
Брайан Остин Грин прокомментировал разрыв Меган Фокс и MGK: «Надо повзрослеть»

Брайан Остин Грин прокомментировал разрыв Меган Фокс и MGK: «Надо повзрослеть»

08:15 • 43487 просмотра
В США нашли неизданные записи Майкла Джексона

В США нашли неизданные записи Майкла Джексона

08:57 • 22400 просмотра
публикации
"Гордость российского оборонпрома": украинские военные уничтожили российских танков Т-90М на более 200 млн долларов

"Гордость российского оборонпрома": украинские военные уничтожили российских танков Т-90М на более 200 млн долларов
Эксклюзив

08:08 • 67754 просмотра
Глава АРМА Дума жалуется на нехватку персонала, но не справляется даже с текущим штатом

Глава АРМА Дума жалуется на нехватку персонала, но не справляется даже с текущим штатом

 • 125192 просмотра
Гетманцев создал клуб для бизнеса с преференциями, но уверяет, что правила одинаковы для всех

Гетманцев создал клуб для бизнеса с преференциями, но уверяет, что правила одинаковы для всех

 • 127133 просмотра
Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес

Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес
Эксклюзив

 • 201187 просмотра
Урок усвоен. "Мама АРМА" Дума не хочет повторить судьбу генпрокурора Костина в скандале с фиктивной инвалидностью

Урок усвоен. "Мама АРМА" Дума не хочет повторить судьбу генпрокурора Костина в скандале с фиктивной инвалидностью
Эксклюзив

 • 200603 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мечта, ставшая реальностью: индийский чемпион мира по шахматам поблагодарил Магнуса Карлсена

Мечта, ставшая реальностью: индийский чемпион мира по шахматам поблагодарил Магнуса Карлсена

10:25 • 11468 просмотра
В США нашли неизданные записи Майкла Джексона

В США нашли неизданные записи Майкла Джексона

08:57 • 22400 просмотра
Брайан Остин Грин прокомментировал разрыв Меган Фокс и MGK: «Надо повзрослеть»

Брайан Остин Грин прокомментировал разрыв Меган Фокс и MGK: «Надо повзрослеть»

08:15 • 43487 просмотра
"Ведьмак 4" или уже лучше сказать ведьмачка? Разработчики показали трейлер к игре

"Ведьмак 4" или уже лучше сказать ведьмачка? Разработчики показали трейлер к игре

07:59 • 38400 просмотра
Ученые открыли нового глубоководного хищника на глубине 7900 метров

Ученые открыли нового глубоководного хищника на глубине 7900 метров

 • 100225 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Мечта, ставшая реальностью: индийский чемпион мира по шахматам поблагодарил Магнуса Карлсена

Мечта, ставшая реальностью: индийский чемпион мира по шахматам поблагодарил Магнуса Карлсена

Киев  •  УНН

 • 10615 просмотра

Read in English

Гукеш Доммараджу победил китайца Дин Лирена и стал самым молодым чемпионом мира по шахматам в истории в возрасте 18 лет. Индийский вундеркинд получил призовые в размере 2,5 миллиона долларов и стал вторым индийцем-чемпионом после Ананда.

Индийский подросток исполнил свою мечту вернуть Индии титул чемпиона мира по шахматам и поблагодарил Мангуса Карлсена за победу в чемпионате, пишет УНН со ссылкой на Independent.

детали

Индийский вундеркинд, по имени Гукеш Доммараджу поблагодарил Мангуса Карлсена за победу, которая принесла ему титул чемпиона мира по шахматам. 18-летний Доммараджу победил действующего чемпиона Дин Лирен из Китая в Сингапуре и стал 18-м безоговорочным чемпионом мира в истории.

Он также стал самым молодым чемпионом в истории, взяв этот титул у российского гроссмейстера Гарри Каспарова, которому было 22 года, когда он победил в 1985 году.

Доммараджу расплакался после того, как Лирен подал руку в знак освобождения, и ушел прочь, разочарованно качая головой.

После победы, Доммараджу сказал, что его путь «только начался», и его цель «играть на самом высоком уровне как можно дольше».

То, что я стал чемпионом мира, не означает, что я лучший игрок в мире. Очевидно, есть Магнус Карлсен, и он всегда будет для меня мотиватором

- сказал победитель.

В семилетнем возрасте Доммараджу следил, как Карлсен победил Вишванатана Ананда как чемпиона мира. Матч 2013 года проходил в родном городе Доммараджу - Ченнаи, и парень был среди зрителей.

Image

«Я был на трибунах и я думал, что было бы классно оказаться там однажды», - сказал он.

И когда Магнус победил, я подумал, что действительно хотел вернуть титул Индии, и эта мечта, которая у меня была более 10 лет назад, была самым важным делом моей жизни

Image

Доммараджу сказал, что ему понадобилась минута, чтобы осознать ошибку.

Сначала я не видел, что выиграю. Когда я понял, что побеждаю, это был лучший момент в моей жизни

- сказал он.

Эта победа сделала его вторым индийцем, получившим титул после Ананда.

Image

«Это момент гордости для шахмат, момент гордости для Индии, - написал на X господин Ананд, наставник подростка.  Для меня это очень личный момент гордости».

Поздравляю Гукеша Д. с его выдающимся достижением. Это результат его непревзойденного таланта, упорного труда и непоколебимой решимости

- поздравил с победой Доммараджу премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Справка

Доммараджу родился в южном мегаполисе Ченнаи, шахматной столице Индии. Однако он не происходил из семьи шахматистов.

Его отец - хирург, а мать -  профессор медицины. Только после того, как он был зачислен на уроки шахмат в школе, его талант стал очевидным, и его тренеры призвали его семью отдать его на профессиональное обучение.

В 2019 году он учился в средней школе, когда стал шахматным гроссмейстером, третьим самым молодым в истории.

Его победа на чемпионате мира принесла ему приз в размере 2,5 миллиона долларов (1,96 миллиона фунтов стерлингов).

Напомним 

В октябре 2024 года 67-летняя киевлянка Любовь Жильцова-Лысенко выиграла чемпионат мира по шахматам среди женщин с нарушениями зрения в Индии. Она набрала максимальные 9 очков из 9 возможных, получив свой 12-й титул чемпионки мира.

Алина Волянская

Алина Волянская

спортНовости МираУНН Lite
indiyaИндия
narendra-modiНарендра Моди
sinhapurСингапур
kitaiКитай