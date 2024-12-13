Мечта, ставшая реальностью: индийский чемпион мира по шахматам поблагодарил Магнуса Карлсена

Индийский подросток исполнил свою мечту вернуть Индии титул чемпиона мира по шахматам и поблагодарил Мангуса Карлсена за победу в чемпионате, пишет УНН со ссылкой на Independent.

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Индийский вундеркинд, по имени Гукеш Доммараджу поблагодарил Мангуса Карлсена за победу, которая принесла ему титул чемпиона мира по шахматам. 18-летний Доммараджу победил действующего чемпиона Дин Лирен из Китая в Сингапуре и стал 18-м безоговорочным чемпионом мира в истории.

Он также стал самым молодым чемпионом в истории, взяв этот титул у российского гроссмейстера Гарри Каспарова, которому было 22 года, когда он победил в 1985 году.

Доммараджу расплакался после того, как Лирен подал руку в знак освобождения, и ушел прочь, разочарованно качая головой.

После победы, Доммараджу сказал, что его путь «только начался», и его цель «играть на самом высоком уровне как можно дольше».

То, что я стал чемпионом мира, не означает, что я лучший игрок в мире. Очевидно, есть Магнус Карлсен, и он всегда будет для меня мотиватором - сказал победитель.

В семилетнем возрасте Доммараджу следил, как Карлсен победил Вишванатана Ананда как чемпиона мира. Матч 2013 года проходил в родном городе Доммараджу - Ченнаи, и парень был среди зрителей.

«Я был на трибунах и я думал, что было бы классно оказаться там однажды», - сказал он.

И когда Магнус победил, я подумал, что действительно хотел вернуть титул Индии, и эта мечта, которая у меня была более 10 лет назад, была самым важным делом моей жизни

Доммараджу сказал, что ему понадобилась минута, чтобы осознать ошибку.

Сначала я не видел, что выиграю. Когда я понял, что побеждаю, это был лучший момент в моей жизни - сказал он.

Эта победа сделала его вторым индийцем, получившим титул после Ананда.

«Это момент гордости для шахмат, момент гордости для Индии, - написал на X господин Ананд, наставник подростка. Для меня это очень личный момент гордости».

Поздравляю Гукеша Д. с его выдающимся достижением. Это результат его непревзойденного таланта, упорного труда и непоколебимой решимости - поздравил с победой Доммараджу премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Справка

Доммараджу родился в южном мегаполисе Ченнаи, шахматной столице Индии. Однако он не происходил из семьи шахматистов.

Его отец - хирург, а мать - профессор медицины. Только после того, как он был зачислен на уроки шахмат в школе, его талант стал очевидным, и его тренеры призвали его семью отдать его на профессиональное обучение.

В 2019 году он учился в средней школе, когда стал шахматным гроссмейстером, третьим самым молодым в истории.

Его победа на чемпионате мира принесла ему приз в размере 2,5 миллиона долларов (1,96 миллиона фунтов стерлингов).

Напомним

В октябре 2024 года 67-летняя киевлянка Любовь Жильцова-Лысенко выиграла чемпионат мира по шахматам среди женщин с нарушениями зрения в Индии. Она набрала максимальные 9 очков из 9 возможных, получив свой 12-й титул чемпионки мира.