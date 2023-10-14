Почти 800 постов о нападении ХАМАСа на Израиль удалила Meta

КИЕВ. 14 октября. УНН. Компания Meta удалила или обозначила более 795 000 единиц как тревожный контент на арабском и иврите за нарушение политики. Это произошло после того, как Европейский Союз упрекнул компанию за недостаточные усилия для борьбы с дезинформацией на своих платформах, пишет Bloomberg, передает УНН.