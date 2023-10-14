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Почти 800 постов о нападении ХАМАСа на Израиль удалила Meta

Почти 800 постов о нападении ХАМАСа на Израиль удалила Meta

Киев • УНН

 • 605635 просмотра

КИЕВ. 14 октября. УНН. Компания Meta удалила или обозначила более 795 000 единиц как тревожный контент на арабском и иврите за нарушение политики. Это произошло после того, как Европейский Союз упрекнул компанию за недостаточные усилия для борьбы с дезинформацией на своих платформах, пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

Компания заявила, что сотрудничает с фактчекерами, которые знают иврит и арабский языки, блокируя определенные хэштеги и принимая другие меры. Это произошло после того, как еврокомиссар Тьерри Бретон предупредил главного исполнительного директора Марка Цукерберга и других лидеров социальных сетей, что их платформы ответственны за всплеск незаконного контента о войне в Израиле

За несколько дней после насильственной атаки ХАМАС на Израиль 7 октября Meta удалила в семь раз больше контента за нарушение своей политики на иврите и арабском языках по сравнению с двумя предыдущими месяцами, говорится в заявлении компании в пятницу.

Meta сказала, что ХАМАС, который США, ЕС и Великобритания признали террористической организацией, запрещен на своих платформах, и любая похвала или существенная поддержка боевиков будет удалена. Однако компания и в дальнейшем будет разрешать социальные и политические дискуссии, такие как новости, вопросы, связанные с правами человека, или академические, нейтральные и осуждающие дискуссии.

«Группы экспертов со всей нашей компании круглосуточно работали, чтобы контролировать наши платформы, в то же время защищая возможность людей использовать наши приложения, чтобы пролить свет на важные события, происходящие на месте», — говорится в заявлении Meta.

Дополнение

Эта война является одним из первых серьезных испытаний Закона ЕС о цифровых услугах, который вступил в силу в начале этого года и требует от компаний нанимать больше модераторов контента и принимать меры для уменьшения распространения дезинформации. Компании, которые не соблюдают требования, грозят штрафом в размере до 6% годового дохода или могут быть запрещены.

Meta заявила, что также снижает порог, за которым ее технология вмешивается, чтобы избежать рекомендаций контента, нарушающего правила, и уменьшает видимость потенциально оскорбительных комментариев под публикациями в Facebook и Instagram.

Новые правила включают ограничения на использование Facebook и Instagram Live для людей, которые ранее нарушали правила. Компания заявила, что серьезно воспринимает любую угрозу трансляции заложников, которую воспринимает ХАМАС, и удалит опубликованный контент и учетные записи, стоящие за этим.

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