Майже 800 дописів про напад ХАМАСу на Ізраїль видалила Meta

ukru
29 березня, 17:57 • 157017 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 195635 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 176987 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 214368 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 186793 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 158011 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 161711 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 151717 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 433694 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 173412 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
4.2 м/с
47 %
746 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

30 березня, 02:37 • 105752 перегляди
Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

30 березня, 03:28 • 109696 перегляди
Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

30 березня, 04:05 • 109247 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

08:26 • 65671 перегляди
По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

08:40 • 100091 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 285554 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 433728 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 481560 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 486327 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 392557 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

08:26 • 65671 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 195652 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 145177 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 138442 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 111497 перегляди
Актуальне
Майже 800 дописів про напад ХАМАСу на Ізраїль видалила Meta

Майже 800 дописів про напад ХАМАСу на Ізраїль видалила Meta

Київ • УНН

 • 605635 перегляди

КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Компанія Meta видалила або позначила понад 795 000 одиниць як тривожний вміст арабською та івритом за порушення політики. Це сталось після того, як Європейський Союз дорікнув компанії за недостатні зусилля для боротьби з дезінформацією на своїх платформах, пише Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Компанія заявила, що співпрацює з фактчекерами, які знають іврит та арабську мови, блокуючи певні хештеги та вживаючи інших заходів. Це сталось після того, як єврокомісар Тьєррі Бретон попередив головного виконавчого директора Марка Цукерберга та інших лідерів соціальних мереж, що їхні платформи відповідальні за сплеск незаконного контенту щодо війни в Ізраїлі

За кілька днів після насильницької атаки ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня Meta видалила в сім разів більше контенту за порушення своєї політики на івриті та арабською мовами порівняно з двома попередніми місяцями, йдеться в заяві компанії в п’ятницю .

Meta сказала, що ХАМАС, який США, ЄС і Великобританія визнали терористичною організацією, заборонений на своїх платформах, і будь-яка похвала або суттєва підтримка бойовиків буде видалена. Однак компанія й надалі дозволятиме соціальні та політичні дискусії, такі як новини, питання, пов’язані з правами людини, або академічні, нейтральні та засуджувальні дискусії.

«Групи експертів з усієї нашої компанії цілодобово працювали, щоб контролювати наші платформи, водночас захищаючи можливість людей використовувати наші програми, щоб пролити світло на важливі події, що відбуваються на місці», — йдеться у заяві Meta.

Доповнення

Ця війна є одним із перших серйозних випробувань Закону ЄС про цифрові послуги, який набув чинності на початку цього року і вимагає від компаній наймати більше модераторів контенту та вживати заходів для зменшення поширення дезінформації. Компанії, які не дотримуються вимог, загрожують штрафом у розмірі до 6% річного доходу або можуть бути заборонені.

Meta заявила, що також знижує поріг, за яким її технологія втручається, щоб уникнути рекомендацій вмісту, що порушує правила, і зменшує видимість потенційно образливих коментарів під публікаціями у Facebook та Instagram.

Нові правила включають обмеження на використання Facebook і Instagram Live для людей, які раніше порушували правила. Компанія заявила, що серйозно сприймає будь-яку загрозу трансляції заручників, яку сприймає ХАМАС, і видалить опублікований вміст і облікові записи, які стоять за цим.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,121.60
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,829.78