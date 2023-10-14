Майже 800 дописів про напад ХАМАСу на Ізраїль видалила Meta

Деталі

Компанія заявила, що співпрацює з фактчекерами, які знають іврит та арабську мови, блокуючи певні хештеги та вживаючи інших заходів. Це сталось після того, як єврокомісар Тьєррі Бретон попередив головного виконавчого директора Марка Цукерберга та інших лідерів соціальних мереж, що їхні платформи відповідальні за сплеск незаконного контенту щодо війни в Ізраїлі

За кілька днів після насильницької атаки ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня Meta видалила в сім разів більше контенту за порушення своєї політики на івриті та арабською мовами порівняно з двома попередніми місяцями, йдеться в заяві компанії в п’ятницю .

Meta сказала, що ХАМАС, який США, ЄС і Великобританія визнали терористичною організацією, заборонений на своїх платформах, і будь-яка похвала або суттєва підтримка бойовиків буде видалена. Однак компанія й надалі дозволятиме соціальні та політичні дискусії, такі як новини, питання, пов’язані з правами людини, або академічні, нейтральні та засуджувальні дискусії.

«Групи експертів з усієї нашої компанії цілодобово працювали, щоб контролювати наші платформи, водночас захищаючи можливість людей використовувати наші програми, щоб пролити світло на важливі події, що відбуваються на місці», — йдеться у заяві Meta.

Доповнення

Ця війна є одним із перших серйозних випробувань Закону ЄС про цифрові послуги, який набув чинності на початку цього року і вимагає від компаній наймати більше модераторів контенту та вживати заходів для зменшення поширення дезінформації. Компанії, які не дотримуються вимог, загрожують штрафом у розмірі до 6% річного доходу або можуть бути заборонені.

Meta заявила, що також знижує поріг, за яким її технологія втручається, щоб уникнути рекомендацій вмісту, що порушує правила, і зменшує видимість потенційно образливих коментарів під публікаціями у Facebook та Instagram.

Нові правила включають обмеження на використання Facebook і Instagram Live для людей, які раніше порушували правила. Компанія заявила, що серйозно сприймає будь-яку загрозу трансляції заручників, яку сприймає ХАМАС, і видалить опублікований вміст і облікові записи, які стоять за цим.